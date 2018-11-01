Twitter видалив 10 тисяч профілів, що мали впливати на виборців у США

Twitter видалив понад 10 тисяч автоматично створених профілів, котрі розміщували повідомлення, спрямовані на те, аби відрадити виборців від голосування на проміжних виборах до Конгресу США. Про видалення фейкових профілів у п'ятницю, 2 листопада, повідомив речник компанії Twitter Inc., інформує агенція Reuters.

Повідомляється, що автоматичні профілі мали створювати в користувачів враження таких, що начебто належать представникам і прихильникам Демократичної партії США. Видалення фейкових сторінок відбулося наприкінці вересня та на початку жовтня 2018 року. Нагадаємо, що 6 листопада в США пройдуть проміжні вибори до Конгресу США, а також вибори губернаторів і членів законодавчих зборів в ряді штатів.

Як ми повідомляли раніше, у боротьбі з поширенням неправдивої інформації Twitter у травні та червні цього року закрив понад 70 мільйонів облікових записів користувачів. Соціальні медіа звинувачують у тому, що вони недостатньо активно борються з фейковими новинами. Facebook, Twitter та Google оголосили, що вживатимуть заходів для усунення дезінформації, пропаганди і провокації на своїх платформах.

Раніше повідомлялося, що фахівці Facebook виявили близько трьох тисяч рекламних оголошень, які росіяни розмістили в цій соцмережі та в Instagram до і після президентських виборів у США 2016 року. Google виявив та заморозив 18 каналів на відеохостингу Youtube, імовірно підтримуваних росіянами. На цих каналах було розміщено 1108 відеозаписів сумарною тривалістю 43 години. Ці канали були також заморожені.