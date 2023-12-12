Туск заявив про намір мобілізувати Захід в підтримці України

Новий прем'єр Польщі не слухатиме західних політиків, які говорять про те, що ситуація в Україні їх втомлює. Також він хоче знайти "інші способи" переконати традиційних союзників Польщі в необхідності допомоги Україні.

Новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск планує переконати Захід надати більше підтримки Україні, щоб допомогти їй протистояти вторгненню Росії. На цьому він наголосив у вівторок, 12 грудня, у своїй заяві до польського парламенту, коли представляв свій кабінет, передає агенція dpa.

Туск також сказав, що не слухатиме західних політиків, які говорять про те, що ситуація в Україні їх втомлює.

"Ми будемо голосно і рішуче вимагати повної мобілізації вільного західного світу для підтримки України в цій війні", - сказав він.

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Також Туск поїде на саміт Євросоюзу у Брюссель, де, за його словами, він хоче знайти "інші способи", щоб переконати традиційних союзників Польщі в необхідності допомоги Україні.

Польща з початку війни була одним із найважливіших політичних і військових союзників України. Проте нещодавно зросла напруженість між попереднім консервативним урядом Польщі та Києвом.

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У понеділок, 11 грудня, парламент Польщі призначив Туска прем'єр-міністром. Його проєвропейський коаліційний уряд ще має пройти вотум довіри.