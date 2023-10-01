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ПолітикаТуреччина

Туреччина більше нічого не чекає від ЄС - Ердоган

Роман Губа
1 жовтня 2023 р.

За словами президента Туреччини, він не "терпітиме будь-яких нових вимог або умов щодо процесу вступу" країни до Євросоюзу.

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Реджеп Таїп Ердоган виступає у турецькому парламенті
Реджеп Таїп Ердоган виступає у турецькому парламентіФото: Evrim Aydin/AA/picture alliance

Туреччина більше нічого не чекає від Європейського Союзу, який змусив країну "чекати біля його дверей 40 років". Про це у неділю, 1 жовтня, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає агенція AFP.

"Ми дотрималися всіх обіцянок, які надали ЄС, але він не дотримався майже жодної зі своїх", - сказав Ердоган перед відкриттям осінньої сесії парламенту Туреччини. 

Також Ердоган додав, що він не "терпітиме будь-яких нових вимог або умов щодо процесу вступу" Туреччини до ЄС.

"Гнів" президента також спричинений рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який визнав неправомірним вирок щодо вчителя Юкселя Ялчинкая, якого засудили за завантаження додатку шифрування повідомлень ByLock, що нібито використовувався організаторами спроби перевороту 2016 року. Ердоган заявив, що "рішення ЄСПЛ стало тією соломиною, яка зламала спину верблюду". "(Туреччина) не відступить у своїй боротьбі проти цієї групи зрадників", - наголосив він.

Це рішення ЄСПЛ може створити значний прецедент, адже на розгляді суду перебувають 8500 заяв подібного характеру. Потенційно їхня кількість може бути набагато більшою, бо турецька влада ідентифікувала близько 100 тисяч користувачів додатку ByLock. 

Читайте також: Ердоган про Швецію в НАТО: Спочатку відкрийте Туреччині дорогу в ЄС

Туреччина та ЄС

У середині вересня Ердоган заявив, що його країна може "розлучитись із ЄС", коментуючи доповідь Європарламенту щодо Туреччини. Він також зазначив, що "Євросоюз намагається відірватися від Туреччини". 

Нагадаємо, Туреччина ще 1963 року підписала угоду про асоціацію з Європейським економічним співтовариством, а 1987-го подала заявку на членство в ЄЕС. Однак статус кандидата на вступ тоді уже до Євросоюзу країна отримала лише 1999 року. Європейська рада оголосила 3 жовтня 2005 року офіційною датою початку переговорів щодо вступу Туреччини до ЄС. Втім, перемовини фактично заморожені через ситуацію з правами людини в країні. Після перемоги на виборах у травні цього роу Ердоган закликав до "відродження переговорів" щодо вступу Туреччини до ЄС. Блок залишається головним торговим партнером країни.

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