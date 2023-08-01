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Три судна прорвали російську чорноморську блокаду - ЗМІ

Євгенія Наконечна
2 год. тому

Три кораблі під прапорами різних країн запливли через Чорне море у порт на Дунаї. Росія не намагалась їх затримати або заблокувати, пише Forbes.

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Судно у Босфорській протоці (ілюстративне фото)
Судно у Босфорській протоці (ілюстративне фото)Фото: MEHMET CALISKAN/REUTERS

Ізраїльське судно Ams1 прорвало російську чорноморську блокаду. За ним слідували кораблі з Туреччини і Греції. Про це повідомило в понеділок, 31 липня,  видання Forbes. Всі судна пришвартувались в Ізмаїлі й після завантаження зерна прямуватимуть назад у Чорне море.

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Представник OSINT-спільноти Маркус Джонсон заявив, що слідом за ізраїльським Ams1 йдуть судна Sahin 2 та Yilmaz Kaptan під прапорами Греції та Туреччини/Грузії відповідно. Всіма суднами управляє турецька компанія.

"Протягом ночі 3 цивільні кораблі, здається, успішно кинули виклик російським загрозам навігації в Чорному морі. Ams1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan йшли прямими маршрутами, відкрито визначаючи пункт призначення в Україну через AIS. Їхнє походження: Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія", - зазначив він.

За даними Forbes, небо на суднами патрулювали не менше чотирьох військових літаків НАТО: патрульний літак ВМС США P-8, літак армії США "Челленджер" з радаром поверхневого сканування, безпілотник ВПС США RQ-4 і літак раннього попередження НАТО E-3. Жоден з цих літаків зазвичай не несе озброєння, але винищувачі НАТО, в тому числі італійські "Єврофайтери" і румунські F-16, перебували неподалік, в Румунії.

Росія не має змоги блокувати кораблі

Зазначається, що три вантажні кораблі не намагалися приховати свої наміри. Усі вони увімкнули свої радіоретранслятори, зробивши своє місцезнаходження і курс видимими для будь-кого, хто має доступ до інтернету і веб-сайтів з відстеження суден.

"Повідомлення про те, що три цивільні судна безперешкодно відправилися в Україну, можуть свідчити про те, що Росія або не бажає, або не може забезпечити проведення таких обшуків в даний час", - зазначають у американському Інституті вивчення війни.

Погрози судноплавству

Нагадаємо, 18 липня Росія вийшла з "зернової угоди", після чого почала прицільно атакувати портову інфраструктуру України. Згодом міноборони Росії назвало низку районів в акваторії Чорного моря "тимчасово небезпечними для судноплавства" та оголосило, що з 20 липня всі судна, що прямують до українських портів, вважатимуться такими, що можуть потенційно перевозити вантажі воєнного призначення. Згодом Україна випустила дзеркальну заяву.

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