Транзит російської нафти через Україну частково поновлено

Постачання російської нафти транзитом через Україну нафтопроводом "Дружба" відновлено до Словаччини та Угорщини. Про це повідомляє у середу, 10 серпня, словацький нафтопереробний завод Slovnaft.

"Нафта знову надходить до Словаччини через нафтопровід "Дружба", а постачання до Угорщини буде відновлено завтра", - сказав прессекретар Slovnaft Антон Молнар, цитує AFP.

За його словами, Slovnaft та її угорська материнська компанія MOL зголосилися сплатити транзитні збори, а українська і російська сторони погодилися з цією ідеєю.

"Сплачені збори будуть врегульовані з російською стороною в рамках взаємного кредитування", - зазначає Slovnaft, пише "Інтерфакс-Україна".

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Водночас постачання до Чехії досі не відновили, повідомили в компанії Mero, яка керує чеською частиною "Дружби". Уряд Чехії працює над відновленням поставок російської нафти, повідомив міністр промисловості та торгівлі Чехії Юзеф Сікела у Twitter.

Зупинка транзиту

Постачання російської нафти транзитом через Україну південною гілкою нафтопровідної системи "Дружба" було зупинено 4 серпня. Унаслідок цього без нафти залишилися Угорщина, Чехія та Словаччина. При цьому транзит північною гілкою - через Білорусь у напрямку Польщі та Німеччини - не зупинявся.

Схема нафтопроводу "Дружба"

Російська компанія "Транснефть" заявила, що причиною цього була неможливість перераховувати Україні кошти за транзит у зв'язку з набранням чинності сьомого пакету санкцій.

Раніше, у рамках шостого пакету санкцій, країни Європи запровадили ембарго проти російської нафти. Однак обмеження не стосуються нафти, що надходить трубопроводом "Дружба".