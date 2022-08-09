У РФ заявили про зупинку транзиту нафти через Україну

Постачання російської нафти транзитом через Україну південною гілкою нафтопровідної системи "Дружба" зупинено, повідомляє у вівторок, 9 серпня, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву російської "Транснефти".

"Укртранснафта" повністю зупинила прокачування нафти на Угорщину, Чехію та Словаччину нафтопроводом ще 4 серпня, йдеться у повідомленні. При цьому транзит північною гілкою - через Білорусь у напрямку Польщі та Німеччини - триває.

Українська сторона надає послуги з транспортування на умовах стовідсоткової передоплати, але за останньої спроби здійснення платежу за транзит кошти повернулися на рахунок компанії "Транснефть", кажуть в російській компанії. "Газпромбанк", який обслуговує платежі, повідомив нам, що платіж повернений у зв'язку із набранням сили регламенту Євросоюзу, тобто сьомого пакету санкцій", - пояснив прессекретар, радник президента "Транснефти" Ігор Дьомін, російським ЗМІ. Він додав, що наразі опрацьовуються альтернативні варіанти оплати послуг за транзит через Україну. Компанія направила звернення до "Газпромбанку" для отримання від європейського регулятора дозволу проводити платежі за договором з АТ "Укртранснафта".

Схема нафтопроводу "Дружба"

Сама ж "Укртранснафта" поки ніяких офіційних повідомлень щодо зупинки транзиту російської нафти через Україну не давала. Ситуацію вже підтвердив оператор словацького трубопроводу Transpetrol. "Наразі транзит нафти трубопроводом "Дружба" через територію Словаччини припинено", - заявили в компанії агенції Reuters.

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Нафтопровід "Дружба", протяжністю понад дев'ять тисяч кілометрів, наразі забезпечує нафтопереробні заводи п'яти країн ЄС - Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.

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