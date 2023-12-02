Негода в Баварії: снігопад заблокував аеропорт і залізницю

Через снігопад у Баварії паралізоване повітряне і залізничне сполучення та суттєво обмежене автомобільне. В сусідній землі Баден-Вюртемберг внаслідок негоди загинув водій автівки.

Сильний снігопад, що тривав у ніч на суботу, 2 грудня, у німецькій землі Баварія, паралізував повітряне та залізничне сполучення та суттєво ускладнив пересування автошляхами, повідомляє інформагенція dpa.

Аеропорт столиці Баварії Мюнхена призупинив всі польоти щонайменше до 12 години дня (13:00 за київським часом). Протягом ранку були скасовані близько 320 із 760 запланованих на день рейсів.

Негода також порушила залізничне сполучення - головний вокзал Мюнхена фактично зупинив роботу. Залізничні перевезення тимчасово призупинені, включно зі сполученням з австрійськими містами Зальцбург та Інсбрук.

Пасажирам деяких поїздів у Мюнхені та Ульмі довелося ночувати в вагонах. На залізниці припускають, що обмеження триватимуть усю суботу і рекомендують відкласти поїздки до Мюнхена та назад.

Також у столиці Баварії фіксували перебої руху міського транспорту, а на дорогах на півдні регіону сталися численні аварії, що призвели до матеріальних збитків. Низка автошляхів засипана снігом або заблокована поваленими деревами. Очікувалося, що усунення наслідків негоди триватиме щонайменше до передобіддя.

Через суттєво обмежене транспортне сполучення і пов’язані з негодою безпекові ризики скасована домашня гра чемпіонату Німеччини з футболу - Бундесліги - між мюнхенською "Баварією" та берлінським клубом "Уніон Берлін".

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У сусідньому регіоні через негоду загинув чоловік

Негода наробила клопоту й у сусідній з Баварією землі Баден-Вюртемберг, де за ніч випало до 40 сантиметрів снігу, внаслідок чого повалені дерева заблокували низку автошляхів.

Напередодні ввечері у цій землі в автокатастрофі загинув 54-річний водій: його автомобіль закрутило і він зіткнувся з фургоном.

На півночі Німеччини, в Гамбурзі, вже випало п'ять сантиметрів снігу, подальші сильні снігопади очікуються на узбережжі Північного та Балтійського морів і в прилеглих внутрішніх районах ФРН.

Також увечері в суботу в низці регіонів ФРН очікуються сильні морози - до мінус 15 градусів за Цельсієм. Найбільше холод дошкулятиме у найпівнічнішій землі Шлезвіг-Гольштейн і гірських районах південно-західної Німеччини, застерігають синоптики.

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