Трамп уперше після замаху на нього виступив просто неба

Колишній президент США і кандидат від Республіканської партії на виборах президента США Дональд Трамп у середу, 21 серпня, провів перший після замаху передвиборний мітинг просто неба в місті Ешборо в штаті Північна Кароліна. З дня замаху всі його публічні виступи відбувалися лише у приміщеннях.

Навколо трибуни, з якої виступав Трамп, було встановлено куленепробивне скло. Під час промови експрезидента одній з учасниць мітингу стало погано через спеку, і Дональд Трамп зі сцени попросив надати жінці медичну допомогу, вийшов із-за захисного скла та обійняв прихильницю під оплески натовпу.

У промові в Північній Кароліні Трамп знову критикував свою опонентку від демократів, віцепрезидентку США Камалу Гарріс, назвавши її "найрадикальнішою фігурою лівого штибу", яка будь-коли балотувалася на пост президента США. "Якщо товаришка Камала переможе у листопаді, Третя світова війна практично неминуча", - цитує Трампа агенція AFP.

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Замах на Дональда Трампа

В експрезидента США стріляли 13 липня на передвиборному мітингу в Батлері в штаті Пенсільванія. Куля влучила у вухо Трампа.

Внаслідок стрілянини загинув 50-річний відвідувач мітингу, ще двоє людей були поранені. 20-річного нападника застрелили співробітники служб безпеки.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада.

