 Трамп попередив про можливі заворушення після виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2020

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Новини

Трамп попередив про можливі заворушення після виборів

Дональд Трамп заявив, що поки в США триватиме підрахунок голосів виборців після президентських виборів, можуть статися "дуже погані речі".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп застеріг від заворушень у країні після президентських виборів 3 листопада. Якщо переможця виборів не буде визначено швидко, може початися "хаос у нашій країні", наголосив він під час виступу у Пенсільванії в суботу, 31 жовтня. За словами президента, який повторно висувається на цей пост, підрахунки для визначення результатів виборів можуть тривати тижнями, а тим часом можуть статися "дуже погані речі". "Весь світ і наша країна чекатимуть, і чекатимуть, і чекатимуть, щоб дізнатися, хто переміг. Ви чекатимете тижнями", - зазначив Трамп.

Він пов'язав своє попередження із підрахунком голосів виборців, які голосують поштою. Республіканці, кандидатом яких є Трамп, намагалися не допустити продовження терміну підрахунку голосів у Пенсільванії, але їхня спроба провалилась. Тому голоси, отримані поштою, все одно повинні бути підраховані, навіть якщо вони надійдуть через три дні після дати виборів.

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Протягом кількох місяців Трамп виступав проти голосування поштою. Він стверджує, що існує багато можливостей для шахрайства при такому голосуванні, хоча не надав жодних доказів цього. Трамп також наполягає на тому, що переможець виборів має бути встановлений у ніч виборів. Однак цього року у кількох штатах очікуються затримки із підрахунком результатів голосування, оскільки багато людей голосують поштою через пандемію. 

Оглядачі між тим також застерігають від післявиборної кризи у випадку, коли Трамп програватиме, але не визнаватиме  поразку і закидатиме фальшування результатів, зокрема через можливість голосувати поштою достроково.

Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада. Поліція вже почала готуватися до можливих заворушень, ЗМІ повідомляють про рішення деяких штатів збільшити у день виборів кількість правоохоронців на вулицях. Крім того, зазначається, що у деяких місцях зріс продаж зброї. У кількох містах, включаючи Вашингтон, власники магазинів забарикадували їх, побоюючись заворушень. 

Станом на 30 жовтня у США достроково вже проголосували понад 85 мільйонів виборців.

  • Виробники зброї з Луїзіани

    Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки

    Виробники зброї з Луїзіани

    Вони подолали 24 тисячі кілометрів, зазираючи до найвіддаленіших куточків США, аби зробити ось такі світлини. Перед тим як 2019 року відправитись у подорож, подружня пара фотографів Матіас Брашлер та Моніка Фішер перебудували на фотостудію свій караван. Загалом фотомитці зробили 82 портрети. Вік, стать, етнічна приналежність не відігравали жодної ролі: всіх фотографували на тлі білого екрану.

  • Мати восьми дітей з Міссісіпі

    Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки

    Мати восьми дітей з Міссісіпі

    Шукаючи героїв для фотоальбому, фотографи хотіли відстежити політичний розкол США. Такий розкол добре видно на карті: штати вздовж американського узбережжя можна зафарбувати блакитним кольором, оскільки більшість у них підтримує демократів; центр же, де більшість голосує за республіканців, буде суцільно червоним. Але що розповідають обличчя людей на фото? Це цікавило Брашлера та Фішер.

  • Шериф із Техасу

    Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки

    Шериф із Техасу

    Персонажів для фотопортретів митці не підбирали спеціально. Цих людей під час своєї довгої подорожі вони зустріли випадково. До речі, 24 тисяч кілометрів пара подолала разом зі своїм тоді шестирічним сином. Вони проїхали 40 штатів - від Монтани до Техасу, де було зроблено ось цей портрет шерифа.

  • Вождь шеєнів

    Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки

    Вождь шеєнів

    Матіас Брашлер та Моніка Фішер прискіпливо стежили за тим, щоб освітлення було однаковим на всіх фотопортретах. Тобто всі знімки робились за ідентичних умов. При цьому їм щоразу доводилося заново встановлювати апаратуру в своєму каравані. Чоловік на цій світлині - вождь шеєнів. Шеєни - індіанський народ, який нині проживає на території штату Монтана.

  • Королева родео з Вайомінг

    Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки

    Королева родео з Вайомінг

    Під час подорожі постали не лише чудові фотопортрети. Моніка Фішер та Матіас Брашлер розпитували людей, які погодилися виступити в ролі моделей, як ось і цю молоду королеву родео зі штату Вайомінг, також про їхні політичні уподобання. Міркування цих людей про політику, суспільство та їхню країну теж надруковані у фотоальбомі. Таким ж різними, якими є ці люди, є і їхні думки.

  • Муляр з Джорджії

    Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки

    Муляр з Джорджії

    Родина фотографів Брашлер-Фішер живе в Нью-Йорку та в Швейцарії. Подорожуючи США, вони, за власними твердженнями, по-новому подивились на цю "розколоту" країну, яка стала їхньою другою батьківщиною. Тепер вони, наприклад, стали краще розуміти, чому так багато американців проголосували за Трампа. Можливо, і читачі, взявши в руки фотоальбом "Divided we stand", стануть краще розуміти Америку.

    Автор: Марія Йон Санчес


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