Трамп попередив про можливі заворушення після виборів

Президент США Дональд Трамп застеріг від заворушень у країні після президентських виборів 3 листопада. Якщо переможця виборів не буде визначено швидко, може початися "хаос у нашій країні", наголосив він під час виступу у Пенсільванії в суботу, 31 жовтня. За словами президента, який повторно висувається на цей пост, підрахунки для визначення результатів виборів можуть тривати тижнями, а тим часом можуть статися "дуже погані речі". "Весь світ і наша країна чекатимуть, і чекатимуть, і чекатимуть, щоб дізнатися, хто переміг. Ви чекатимете тижнями", - зазначив Трамп.

Він пов'язав своє попередження із підрахунком голосів виборців, які голосують поштою. Республіканці, кандидатом яких є Трамп, намагалися не допустити продовження терміну підрахунку голосів у Пенсільванії, але їхня спроба провалилась. Тому голоси, отримані поштою, все одно повинні бути підраховані, навіть якщо вони надійдуть через три дні після дати виборів.

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Протягом кількох місяців Трамп виступав проти голосування поштою. Він стверджує, що існує багато можливостей для шахрайства при такому голосуванні, хоча не надав жодних доказів цього. Трамп також наполягає на тому, що переможець виборів має бути встановлений у ніч виборів. Однак цього року у кількох штатах очікуються затримки із підрахунком результатів голосування, оскільки багато людей голосують поштою через пандемію.

Оглядачі між тим також застерігають від післявиборної кризи у випадку, коли Трамп програватиме, але не визнаватиме поразку і закидатиме фальшування результатів, зокрема через можливість голосувати поштою достроково.

Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада. Поліція вже почала готуватися до можливих заворушень, ЗМІ повідомляють про рішення деяких штатів збільшити у день виборів кількість правоохоронців на вулицях. Крім того, зазначається, що у деяких місцях зріс продаж зброї. У кількох містах, включаючи Вашингтон, власники магазинів забарикадували їх, побоюючись заворушень.

Станом на 30 жовтня у США достроково вже проголосували понад 85 мільйонів виборців.

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