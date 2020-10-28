Вибори в США: проголосувало вже 85 мільйонів американців

У Сполучених Штатах Америки станом на п'ятницю, 30 жовтня - за чотири дня до президентських виборів - понад 85 мільйонів виборців вже проголосували достроково.

Кількість виборців, які взяли участь у попередньому голосуванні на цих виборах, побило рекорди у багатьох штатах. У загальнонаціональних масштабах явка на цих виборах вже склала понад 60 відсотків від загальної явки на виборах 2016 року. Загалом на попередніх виборах проголосували близько 137 мільйонів людей, свідчать дані федеральної виборчої комісії США. За даними проєкту United States Election Project Університету штату Флорида, на виборах президента США у 2020 році мають право проголосувати приблизно 240 мільйонів американців.

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Прихильники Трампа

Вже у двох штатах раннє голосування перевершило загальну явку на виборах чотири роки тому - у Техасі, де вже проголосувало дев'ять мільйонів виборців, та у штаті Гаваї.

Безпрецедентно активна участь у ранньому голосуванні свідчить як про високий інтерес населення країни до протистояння між республіканцем і чинним президентом США Дональдом Трампом та його основним суперником на виборах, демократом та ексвіцепрезидентом США Джо Байденом, зауважує агенція Reuters. Окрім того, така висока частка людей, що взяли участь у попередньому голосуванні, пояснюється також епідемією коронавірусу та бажанням людей уникнути натовпу у день виборів.

Агітаційний плакат за Джо Байдена

За даними консалтингової компанії TargetSmart, яка тісно співпрацює з Демократичною партією США, станом на п'ятницю достроково віддали свої голоси вже понад 20 мільйонів американців, які не брали участі у виборах 2016 року. 30 жовтня є останнім днем для попереднього голосування у низці штатів, включаючи Джорджію та Аризону.

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Згідно з останніми опитуваннями, кандидат у президенти США від демократів Джо Байден випереджає чинного президента-республіканця Дональда Трампа. Раніше Трамп неодноразово стверджував, що голосування поштою призводить до фальсифікацій виборів, утім, не надаючи жодних доказів цього. Сам Трамп також проголосував достроково на дільниці поруч із своєю резиденцією у Флориді.

Нагадаємо, що вибори президента США мають відбутися 3 листопада.

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