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Ірина Верещук
Ірина ВерещукФото: Andre Luis Alves/AA/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Тисячі українців досі перебувають в полоні РФ - Верещук

Аліна Коломієць
3 год. тому

За словами віцепрем'єрки, серед полонених залишається дуже багато жінок і вони зазнають тортур. Світ не повинен мовчки на це дивитися, наголосила Ірина Верещук.

https://www.dw.com/uk/tisaci-ukrainciv-dosi-perebuvaut-v-poloni-rf-veresuk/a-63232993

Декілька тисяч українців, серед яких є й цивільні, досі перебувають у полоні у російських окупантів, повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю "BBC Україна", опублікованому в неділю, 25 вересня.

"Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні. І, найгірше - там залишаються цивільні. Вже кілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні повинні бути повернуті, а не обміняні. І серед них дуже багато жінок", - сказала вона.

Верещук наголосила, що серед полонених залишається дуже багато жінок, вони зазнають тортур. "Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише кількох. Жінок потрібно визволяти, з ними поводяться жахливо. Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони катують наших жінок. Світ не повинен мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок у в'язниці", - сказала віцепрем'єрка.

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Великий обмін полоненими

21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула 215 людей, серед них - командири та бійці полку "Азов" та іноземні громадяни. Росії передали українського політика, лідера нині забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука і понад 50 військових.

В інтерв'ю DW радник голови Офісу президента України (ОПУ) Михайло Подоляк розповів, що обміняти 200 українських військовослужбовців на Медведчука захотіла саме Росія.

За його словами, перед обміном Медведчук дав усі важливі свідчення про створення своїх енергетичного та медійного холдингів. За його словами, порушенні кримінальні провадження буде доведено до суду і вироки винесуть, попри те, що він перебуває поза межами України.

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Як кияни коментують обмін "азовців" на Медведчука

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