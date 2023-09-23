Тисячі людей у Лондоні виступили за скасування Brexit

У "Національному марші возз'єднання", за даними ЗМІ, взяли участь близько трьох тисяч людей з усієї Великобританії. Вони закликали скасувати рішення про вихід королівства із Євросоюзу.

У центрі Лондона у суботу, 23 вересня, відбулася акція противників Brexit - виходу Великобританії із ЄС. Тисячі людей у синьому одязі та з прапорами Євросоюзу виступили за повернення країни до блоку. За оцінкою газети The Independent, в акції "Національний марш возз'єднання" взяли участь близько трьох тисяч людей, які приїхали з різних частин королівства.

Серед учасників був колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Вергофстадт. Він перебував у Лондоні, щоб приєднатися до тисяч британців, які "вимагають повернення Сполученого Королівства в ЄС після катастрофи Brexit, написав Вергофстадт у соцмережі X. Це друга подібна акція, перша відбулася у жовтні 2022 року.

Вихід Великобританії з ЄС

Великобританія вийшла з ЄС у січні 2020 року, після того, як на референдумі 2016 року перемогу здобули прихильники Brexit. 31 грудня 2020-го закінчився перехідний період, протягом якого Лондон зберігав доступ до внутрішнього європейського ринку, але при цьому був зобов'язаний дотримуватися правил Євросоюзу в усіх сферах.

У 2020 році Євросоюз і Великобританія домовилися укласти нову торгову угоду після Brexit. Проте окремі деталі процесу досі залишаються предметом дискусій між сторонами.