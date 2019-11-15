Tesla на заводі під Берліном планує випускати щорічно пів мільйона електрокарів

Американський виробник електромобілів компанія Tesla планує випускати щорічно на гігафабриці поблизу Берліна близько 500 тисяч електрокарів. Це випливає з повідомлення управління з питань захисту довкілля федеральної землі Бранденбург, опублікованого ввечері в п'ятницю, 3 січня, в офіційному бюлетені земельного уряду. Публікація даного повідомлення дала старт процедурі погодження будівництва запланованого об'єкта.

Згідно з даними чиновників, на автозаводі біля німецької столиці випускатимуть різні моделі, в тому числі Model 3 та Model Y. Початок виробництва заплановано на 2021 рік, йдеться у повідомленні.

До виробничих потужностей поблизу німецької столиці увійдуть і цехи з виготовлення акумуляторів для електромобілів, електродвигунів, а також цех зі складання електромобілів. До автозаводського комплексу належатимуть малярно-лакувальний, ливарний цех, а також цехи з виготовлення ходової й сидінь для електрокарів тощо.

Можлива кількість новостворених робочих місць у повідомленні земельного управління не згадується, зазначає інформагенція dpa. Раніше представники земельного уряду Бранденбургу розраховували, що гігафабрика під Берліном дасть на перших етапах близько трьох тисяч робочих місць. Згодом планувалося довести кількість робочих місць до восьми тисяч.

Нагадаємо, про плани Tesla спорудити автозавод поблизу Берліна стало відомо в листопаді 2019 року.

Tesla порадувала своїх акціонерів результатами 2019 року

Тим часом 3 січня компанія Tesla відзвітувала про досягнення поставлених на 2019 рік цілей. За даними американського виробника електрокарів, упродовж минулого року компанія поставила своїм клієнтам близько 367,5 тисячі електромобілів. У лютому минулого року засновник Tesla, підприємець-візіонер Ілон Маск обіцяв постачання покупцям упродовж року до 400 тисяч електрокарів, компанія встановила цільовий діапазон для минулого року від 360 тисяч до 400 тисяч.

Четвертий квартал 2019 року компанія завершила з показником у 105 тисяч випущених автомобілів, що стало квартальним рекордом за всю історію автовиробника. Загалом за четвертий квартал клієнтам було відвантажено 112 тисяч авто марки Tesla, йдеться в повідомленні компанії.

Такі результати одразу позначилися на біржовій вартості акцій Tesla, котрі підскочили до позначки 454 долари США за акцію, повідомляє агентство Reuters. Капіталізація компанії досягла 80 мільярдів доларів США, що перевищує біржову вартість таких флагманів американського автопрому як General Motors і Ford.