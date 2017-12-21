Теракт в Єрусалимі: один загиблий, четверо поранені

Одна людина загинула і четверо дістали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок теракту з застосуванням вогнепальної зброї в Старому місті в Єрусалимі в неділю, 21 листопада. За даними ізраїльської поліції, напад скоєно неподалік Храмової гори, що розмежовує мусульманський та єврейський квартали.

Нападників було двоє. Одного терориста нейтралізували сили безпеки, його спільник, озброєний ножем, зник - оголошено його розшук. У Старому місті запроваджені особливі заходи безпеки. За даними загальної служби безпеки Ізраїлю, один з нападників мешкав у таборі біженців і був активним членом терористичної організації "Ісламський рух опору" (ХАМАС).

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Напад на прикордонників

17 листопада у центрі мусульманського кварталу у Старому місті 16-річний озброєний ножем терорист напав на двох співробітників прикордонної поліції. Жінка та чоловік дістали поранень, нападника застрелили на місці.

Храмова гора, що знаходиться зі східного боку Старого міста Єрусалима, священне місце для юдеїв, оскільки тут знаходилися Перший і Другий Єрусалимські храми. Зараз на горі розташовані мусульманські святині - мечеть Аль-Акса і Купол Скали. В останні роки Храмова гора та прилеглі до неї вулиці часто стають місцями терактів.