ТБ поставилось до реалізації мовного закону формально і спрощено - Нацрада

Українська Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявляє, що в перші дні дії нових вимог закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" телеіндустрія виявилася непослідовною в питанні захисту мови. Про це йдеться у заяві Нацради, опублікованій на її сайті у понеділок, 26 липня.

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"Ми побачили і запевнились, що формальне ставлення до такого чутливого інструменту, як мова, призводить до протилежного результату. Замість вкладання поміркованих грошей у створення звично якісного телепродукту телеканали поставилися до цього формально і навмисно спрощено, щоб потім апелювати до падіння рейтингів і втрати доходів. На жаль, у перші ж дні дії нових вимог ми зіткнулися з тим, що телеіндустрія виявилася непослідовною у питанні захисту мови", - йдеться в заяві Нацради.

У відомстві зазначають, що "одні гравці відразу проігнорували вимоги закону, скориставшись цим для виграшу в конкурентному змаганні". "Інші, переживши рейтингові втрати декількох днів, теж вдалися до порушення закону", - додали у Нацраді і назвали причини "цих втрат". "Одна з них - категорично низька якість озвучування, що різко відштовхнула навіть ту частину аудиторії, яка хотіла дивитися українською".

"Мовники не готувалися до переходу на мовлення державною мовою два роки, які відвів на це законодавець - зробили це в останню мить недбало, примітивно й формально. Прикро, що якість озвучування і дубляжу, які були і залишаються особливою гордістю кінопрокату протягом багатьох років, недоступна деяким телеканалам навіть за умови нечуваної досі фінансової підтримки з боку власника", - нарікають у Нацраді.

У відомстві також наголосили, що "найбільш обурливим є той факт, що умисне порушення закону відбувається з розумінням відсутності інструментів для покарання за такі порушення".

Нагадаємо, 16 липня в Україні набули чинності нові норми закону "Про забезпечення функціонування українськоїмови як державної" у сферах культури, розваг, туризму, книговидання, роботи книгарень, кіновиробництва, демонстрації фільмів у кінотеатрах і на телебаченні. Зокрема, визначено, що мовою поширення і показу фільмів в Україні є українська. Фільми, створені іноземною мовою, розповсюджуються і демонструються, зокрема і на телебаченні, дубльованими або озвученими українською.

20 липня за результатами моніторингу в секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови заявили, що шість загальнонаціональних телеканалів продовжують демонструвати фільми і серіали російською мовою.

Зокрема, медіагрупа "1+1 media" ухвалила рішення транслювати фільми і серіали в ефірі мовою оригіналу, а на українську нібито переходитиме поступово.