 SZ: Корупція на митниці завдає Україні збитків у 5 мільярдів доларів на рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2018

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Новини

SZ: Корупція на митниці завдає Україні збитків у 5 мільярдів доларів на рік

Збитки держави від корупції на українській митниці становлять близько 4,8 мільярда доларів на рік, підрахувала німецька газета Süddeutsche Zeitung. Згідно з розслідуванням, у схемах задіяні поліція, ДПС, ГПУ та СБУ.

Порт в Одесі

Порт в Одесі

Від корупції на українській митниці держава втрачає до 4,8 мільярда доларів США на рік. Такими є підрахунки німецької щоденної газети Süddeutsche Zeitung на основі проведеного в Києві та Одесі журналістського розслідування, опубліковані в понеділок, 6 серпня.

У своїх підрахунках газета посилається на документи в своєму розпорядженні, які містять дані щодо тисяч вантажів, що проходять через український кордон, і дозволяють відстежити їхній шлях. За даними журналістів, ця інформація доводить факти "масивної корупції" на багатьох українських митницях. Основна схема - "передекларування" товарів, що відбувається за участі співробітників державних органів. Таким чином товар, який де-факто перебуває у вантажі, декларується як інший - той, на який передбачені нижчі мита. Окрім митниці, до схем залучені також представники СБУ, поліції, Держприкордонслужби та ГПУ.

Втрати від корупції на українській митниці "становлять набагато більше десятої частини надходжень до державного бюджету та удвічі перевищують суму кредитів, які Україна має намір взяти в МВФ, ЄС та Світового Банку в 2018 році", доходить висновку Süddeutsche Zeitung.

На Заході дедалі частіше закидають українській владі недостатні зусилля в боротьбі з корупцією. Наприклад, понад два роки тривав в Україні процес створення спеціалізованого антикорупційного суду. Одна з головних функцій суду - розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Через тривалу тяганину щодо створення і запуску суду Україна не раз ставала об'єктом критики з боку США та ЄС. МВФ вказав створення суду однією з головних вимог для надання Україні чергового траншу кредиту. 

DW.COM

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Посилання в інтернеті

Розслідування газети Süddeutsche Zeitung щодо корупції в Україні

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