Син Леннона вперше публічно заспівав ''Imagine'' на підтримку України

Джон Леннон: життя в піснях

"How Do You Sleep?"

The Beatles не по-дружньому розійшлися 1970-го року. У 1971 році Пол написав "Too Many People", натякнувши на гонитву Джона і Йоко Оно за політичними ефектами. Пізніше Леннон відповів піснею "How Do You Sleep?" і вказав, що єдиною вдалою піснею МакКартні була лише "Yesterday". Леннон залишився у дружніх стосунках з Рінго Старром та Джорджем Харрісоном, але згодом помирився і з МакКартні.