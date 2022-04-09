Син Леннона вперше публічно заспівав ''Imagine'' на підтримку України

Син засновника гурту The Beatles Джона Леннона Джуліан Леннон у п'ятницю, 8 квітня, уперше виконав одну з найвідоміших пісень свого батька - "Imagine". Це сталося в рамках кампанії Stand Up Ukraine.
Джуліан Леннон раніше говорив, що виконає цю пісню тільки "якщо почнеться кінець світу". На його думку, текст пісні зображує колективне бажання миру в усьому світі. Війну в Україні він назвав "неуявною трагедією".
Imagine
"Imagine" ("Уяви" - англ.) - це сольна пісня Джона Леннона, яку він записав 1971 року, вже після розпаду The Beatles. Її вважають найвідомішою піснею музиканта. Через політичну позицію Леннона згодом вона стала своєрідним антивоєнним гімном. Крім того, Катерина Павленко - солістка українського музичного гурту Go A, що успішно представляв Україну на конкурсі Євробачення, разом зі співачкою Gaia виконали цю пісню цього тижня перед початком центрального матчу 31 туру італійської серії А.
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Stand Up for Ukraine
Stand Up for Ukraine - це кампанія, організована Євросоюзом та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, яка мала на меті зібрати гроші для внутрішньо переміщених осіб та біженців з України. До неї приєдналися відомі митці, зокрема Елтон Джон, Аланіс Моріссетт, Біллі Айліш, Енні Леннокс та Кріс Рока. Stand Up for Ukraine зібрала 10,1 мільярда євро.
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Джон Леннон: життя в піснях
"Hello Little Girl"
Джон Вінстон Леннон народився 9 жовтня 1940 року у Ліверпулі. Свою музичну кар’єру юнак розпочав у 15 років з групою "The Quarrymen". Вже під час другого виступу Джон познайомився з Полом МакКартні. Незабаром Леннон написав свою першу пісню "Привіт, дівчинко". У 1960-му до гурту приєднався Джордж Харрісон і товариш Леннона Стюарт Саткліф. Так починалась історія "The Beatles".
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Джон Леннон: життя в піснях
"Please Please Me"
Щойно створивши гурт, музиканти попрямували із концертами до Гамбурга. Виступаючи в клубах, хлопці вдосконалили музичну майстерність під час тривалих живих виступів і спробували спокус клубного життя. "Я може і народився в Ліверпулі, але я виріс у Гамбурзі", - казав Леннон. Після повернення до Великобританії Леннон створив свій перший хіт "Please Please Me", який очолив дебютний альбом 1963 року.
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Джон Леннон: життя в піснях
"A Hard Day's Night"
Леннон захоплювався малюванням і акторством. В 1964 році він написав головну пісню для дебютного фільму групи "Вечір важкого дня". Фільм став дзеркалом піку бітломанії в світі. Окрім картин, де він грав разом з іншими бітлами, Леннон також знявся в комедії Річарда Лестера "Як я виграв війну". В 2009 році режисерка Сем Тейлор-Вуд зняла картину "Хлопець нізвідки" (на фото) про юні роки Джона.
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Джон Леннон: життя в піснях
"The Ballad Of John And Yoko"
Свою першу дружину - Сінтію Павелл - Джон зустрів у Ліверпульському художньому коледжі. Їхній син Джуліан народився в 1963-му. У 1966 році Джон зустрів японську художницю Йоко Оно, з якою одружився через три роки. Преса була буквально одержима цією парою. У 1969-му "The Beatles" випускають сингл "Балада про Джона і Йоко", який став останнім хітом гурту у Великобританії.
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Джон Леннон: життя в піснях
"Julia"
Леннон мав складні стосунки з жінками й публічно зізнавався, що вдавався до фізичного насильства над Синтією. Його взаємини з Йоко теж були бурхливими. Проблемні стосунки і з матір'ю - Джулією (на фото: кадр з фільму "Стати Джоном Ленноном" - Енн-Мері Дафф у ролі Джулії). Леннона виховувала його тітка. Джулія загинула в автокатастрофі в 1958-му році, саме їй присвячена пісня "Julia" (1968).
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Джон Леннон: життя в піснях
"Tomorrow Never Knows"
У 1960-х роках Леннон захоплюється ідеями контркультури Тімоті Лірі, східним містицизмом та психоделією. "Tomorrow Never Knows" - стала абстрактним гімном ЛСД. У пісні пропонується відключитись, розслабитись й пливти за течією. Більшість помиляється, вважаючи, що сюрреалістична пісня Леннона "Lucy in the Sky with Diamonds" є також завуальованою абревіатурою ЛСД.
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Джон Леннон: життя в піснях
"Revolution 1"
Він ніколи не оминав нагоди критикувати суспільно-політичну еліту. "Revolution 1" (1968) стала гімном проти чинної верхівки. Заявивши, що The Beatles були популярнішими, ніж Ісус, Леннон спровокував 1966-го року масштабні суперечки, які призвели до публічного спалювання альбомів гурту. У пісні "God" (1970) Леннон співає: "Я не вірю в Ісуса… Я не вірю в Beatles! Я вірю лише в себе. Йоко та себе."
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Джон Леннон: життя в піснях
"All You Need Is Love"
Попри імідж бунтівника, Леннон активно виступав за мир у самий розпал війни у В'єтнамі та Холодної війни. "All You Need Is Love" ("Все, що тобі потрібно, - любов") стала гімном "літа кохання". Він та Йоко Оно влаштували 1969 року в Канаді мирний протест у ліжку. Звідти він і написав пісню, яка стала одним з найбільших мирних гімнів, - "Give Peace a Chance" ("Дайте миру шанс").
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Джон Леннон: життя в піснях
"How Do You Sleep?"
The Beatles не по-дружньому розійшлися 1970-го року. У 1971 році Пол написав "Too Many People", натякнувши на гонитву Джона і Йоко Оно за політичними ефектами. Пізніше Леннон відповів піснею "How Do You Sleep?" і вказав, що єдиною вдалою піснею МакКартні була лише "Yesterday". Леннон залишився у дружніх стосунках з Рінго Старром та Джорджем Харрісоном, але згодом помирився і з МакКартні.
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Джон Леннон: життя в піснях
"Just Like (Starting Over)"
У 1975 Леннон вирішує зробити паузу в музичній кар'єрі. Після 18-місячної перерви він поновив стосунки з Йоко Оно. 9 жовтня 1975 року в них народився син Шон. Цього дня Леннону виповнилось 35. 20 жовтня 1980 року він повернувся до світу музики із символічним синглом "Just Like (Starting Over)" - "Майже як (почати заново)". Через два місяці його вбили.
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Джон Леннон: життя в піснях
"Imagine"
Попри смерть Леннона, його пісні продовжують жити завдяки сотням тисяч шанувальників його творчості. Від його імені споруджені пам'ятники миру в Рейк'явіку, Нью-Йорку, Лімі, Гавані, Ліверпулі. "Imagine" ("Уяви") стала однією із значущих та безсмертних пісень, яку переспівали всі від Мадонни до Стіва Вандера й Елтона Джона.
Автор: Julian Tompkin / ski