Син Леннона вперше публічно заспівав ''Imagine'' на підтримку України

Син засновника гурту The Beatles Джона Леннона Джуліан Леннон у п'ятницю, 8 квітня, уперше виконав одну з найвідоміших пісень свого батька - "Imagine". Це сталося в рамках кампанії Stand Up Ukraine.

Джуліан Леннон раніше говорив, що виконає цю пісню тільки "якщо почнеться кінець світу". На його думку, текст пісні зображує колективне бажання миру в усьому світі. Війну в Україні він назвав "неуявною трагедією".

Imagine

"Imagine" ("Уяви" - англ.) - це сольна пісня Джона Леннона, яку він записав 1971 року, вже після розпаду The Beatles. Її вважають найвідомішою піснею музиканта. Через політичну позицію Леннона згодом вона стала своєрідним антивоєнним гімном. Крім того, Катерина Павленко - солістка українського музичного гурту Go A, що успішно представляв Україну на конкурсі Євробачення, разом зі співачкою Gaia виконали цю пісню цього тижня перед початком центрального матчу 31 туру італійської серії А.

Читайте також: Джон Леннон: ювілей бунтаря й романтика

Stand Up for Ukraine

Stand Up for Ukraine - це кампанія, організована Євросоюзом та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, яка мала на меті зібрати гроші для внутрішньо переміщених осіб та біженців з України. До неї приєдналися відомі митці, зокрема Елтон Джон, Аланіс Моріссетт, Біллі Айліш, Енні Леннокс та Кріс Рока. Stand Up for Ukraine зібрала 10,1 мільярда євро.