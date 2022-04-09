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Син Джона Леннона виконав легендарну пісню "Imagine", що стала своєрідним гімном пацифістів. Раніше він казав, що співатиме її тільки якщо почнеться кінець світу. Війну в Україні він вважає "неуявною трагедією".
Альбом "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" названий найпопулярнішим за всю історію у Великобританії. Друге місце посів альбом "21" Адель, а третє - "(What's the Story) Morning Glory?" групи Oasis.
Чак Беррі був одним із засновників сучасного року. Написані ним пісні вплинули на The Beatles і The Rolling Stones. Він продовжував займатися музикою до останніх днів життя.
Співак подав до суду Нью-Йорка з наміром повернути авторські права на значну кількість пісень The Beatles. У Sony/ATV назвали позов "непотрібним і передчасним".
У Європи є чимало причин любити британців та британське. А у Великобританії - залишатись в ЄС.
Яблуко - символ не лише всесвітньовідомої комп'ютерної корпорації Apple. Як відомо, цей плід відігравав важливу роль навіть у раю. Основні яблучні віхи в історії людства.
9 жовтня 2015-го року Джону Леннону виповнилося би 75 років. Його музика мала потужний вплив на поп-культуру. Життя зірки через призму його пісень та кадрів з життя.
9 жовтня 2015 року легендарному бітлу Джону Леннону виповнилося б 75 років.
Зірковий британський рок-співак Джо Кокер помер у віці 70 років в американському штаті Колорадо. ЗМІ називають причиною смерті співака рак легенів.
250 мільйонів платівок за півстоліття – це вдалося лише Beatles. Їхній перший сингл з’явився 5 жовтня 1962 року. Шлях ліверпульського гурту до слави почався у Німеччині.
Такого фанати легендарної четвірки ще не бачили. Художник із Дюссельдорфа намалював портрети всіх героїв пісень «The Beatles».
Каталог творів легендарної британської групи Beatles нарешті став доступний для продажу в інтернет-магазині iTunes.Це сталося після багаторічних переговорів між комп'ютерним гігантом Apple і звукозаписувальною компанією.
9 жовтня виповнилося б 70 років засновнику легендарного гурту Beatles Джону Леннону. Його музика вже нині вважається сучасною класикою.
Виступ у клубі "Індра" гамбурзького району Санкт-Паулі 17 серпня 1960 року дав старт кар'єрі Beatles. Публіку "ліверпульської четвірки" тоді становили повії та їхні клієнти.
Хто такі «Beatles», знають усі. Однак далеко не всі знають, що початок своїй запаморочливій світовій кар’єрі «ліверпульська п’ятірка» заклала не в Англії, а в німецькому Гамбурзі.
50 років тому в Гамбурзі виник особливий вірус, який згодом охопив увесь світ – бітломанія. Тепер The Beatles повернулися туди, де вони записали свій перший альбом, де розробили власну техніку гри на гітарі й співу.
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