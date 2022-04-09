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The Beatles

Син Леннона вперше публічно заспівав ''Imagine'' на підтримку України

Син Леннона вперше публічно заспівав ''Imagine'' на підтримку України 09.04.2022

Син Джона Леннона виконав легендарну пісню "Imagine", що стала своєрідним гімном пацифістів. Раніше він казав, що співатиме її тільки якщо почнеться кінець світу. Війну в Україні він вважає "неуявною трагедією".
Сержанта Пеппера Beatles визнано найпопулярнішим альбомом у Великобританії

"Сержанта Пеппера" Beatles визнано найпопулярнішим альбомом у Великобританії 13.10.2018

Альбом "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" названий найпопулярнішим за всю історію у Великобританії. Друге місце посів альбом "21" Адель, а третє - "(What's the Story) Morning Glory?" групи Oasis.
У США помер один з батьків року Чак Беррі

У США помер один з "батьків" року Чак Беррі 19.03.2017

Чак Беррі був одним із засновників сучасного року. Написані ним пісні вплинули на The Beatles і The Rolling Stones. Він продовжував займатися музикою до останніх днів життя.
Маккартні хоче відсудити у Sony/ATV права на пісні Beatles

Маккартні хоче відсудити у Sony/ATV права на пісні Beatles 19.01.2017

Співак подав до суду Нью-Йорка з наміром повернути авторські права на значну кількість пісень The Beatles. У Sony/ATV назвали позов "непотрібним і передчасним".

Зізнання в любові британцям напередодні Brexit (22.06.2016) 22.06.2016

У Європи є чимало причин любити британців та британське. А у Великобританії - залишатись в ЄС.
Яблуко у культурній історії

Яблуко у культурній історії 01.04.2016

Яблуко - символ не лише всесвітньовідомої комп'ютерної корпорації Apple. Як відомо, цей плід відігравав важливу роль навіть у раю. Основні яблучні віхи в історії людства.
Джон Леннон: життя в піснях

Джон Леннон: життя в піснях 09.10.2015

9 жовтня 2015-го року Джону Леннону виповнилося би 75 років. Його музика мала потужний вплив на поп-культуру. Життя зірки через призму його пісень та кадрів з життя.
Джон Леннон: життя в піснях

Джон Леннон: життя в піснях 09.10.2015

9 жовтня 2015 року легендарному бітлу Джону Леннону виповнилося б 75 років.
У США помер відомий британський рок-співак Джо Кокер

У США помер відомий британський рок-співак Джо Кокер 22.12.2014

Зірковий британський рок-співак Джо Кокер помер у віці 70 років в американському штаті Колорадо. ЗМІ називають причиною смерті співака рак легенів.
Beatles: шлях до слави пролягав через Німеччину

Beatles: шлях до слави пролягав через Німеччину 05.10.2012

250 мільйонів платівок за півстоліття – це вдалося лише Beatles. Їхній перший сингл з’явився 5 жовтня 1962 року. Шлях ліверпульського гурту до слави почався у Німеччині.
Гормони щастя, або обличчя світу бітлів

Гормони щастя, або обличчя світу бітлів 20.07.2012

Такого фанати легендарної четвірки ще не бачили. Художник із Дюссельдорфа намалював портрети всіх героїв пісень «The Beatles».
Beatles офіційно увійшли в цифрову еру

Beatles офіційно увійшли в цифрову еру 17.11.2010

Каталог творів легендарної британської групи Beatles нарешті став доступний для продажу в інтернет-магазині iTunes.Це сталося після багаторічних переговорів між комп'ютерним гігантом Apple і звукозаписувальною компанією.
Джон Леннон: ювілей бунтаря й романтика

Джон Леннон: ювілей бунтаря й романтика 08.10.2010

9 жовтня виповнилося б 70 років засновнику легендарного гурту Beatles Джону Леннону. Його музика вже нині вважається сучасною класикою.
The Beatles: 50 років першому виступу в Німеччині

The Beatles: 50 років першому виступу в Німеччині 17.08.2010

Виступ у клубі "Індра" гамбурзького району Санкт-Паулі 17 серпня 1960 року дав старт кар'єрі Beatles. Публіку "ліверпульської четвірки" тоді становили повії та їхні клієнти.
Гамбург став відправною точкою для «Beatles»

Гамбург став відправною точкою для «Beatles» 16.08.2009

Хто такі «Beatles», знають усі. Однак далеко не всі знають, що початок своїй запаморочливій світовій кар’єрі «ліверпульська п’ятірка» заклала не в Англії, а в німецькому Гамбурзі.
Бітломанія – у Гамбурзі відкрився Музей «Бітлз»

Бітломанія – у Гамбурзі відкрився Музей «Бітлз» 01.06.2009

50 років тому в Гамбурзі виник особливий вірус, який згодом охопив увесь світ – бітломанія. Тепер The Beatles повернулися туди, де вони записали свій перший альбом, де розробили власну техніку гри на гітарі й співу.
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