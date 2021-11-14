Син Каддафі візьме участь у виборах президента Лівії

Син екслідера Лівії, диктатора Муаммара Каддафі Саїф Аль-Іслам Каддафі візьме участь у виборах президента країни. У неділю, 14 листопада, він подав на півдні країни відповідні документи для реєстрації кандидатом на виборах, повідомляє Reuters.

Серед кандидатів на пост очільника Лівії - верховний головнокомандувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар, прем'єр-міністр Абдулхамід аль-Дбейба і спікер парламенту Агіла Салех.

Експерти прогнозують, що у своїй передвиборній кампанії Каддафі-молодший зробить ставку на ностальгію за часами правління його батька. Втім, лідером перегонів, ймовірно, він не стане. Свого часу Саїф Аль-Іслам вважався дружнім до Заходу, мав репутацію реформатора, а також відверто критикував порушення прав людини. Втім, коли у 2011 році спалахнуло повстання проти тривалого диктаторського правління Муаммара Каддафі, Саїф аль-Іслам підтримав батька і закликав до вбивства мирних демонстрантів. Каддафі-батько загинув у жовтні 2011 року. З 2014 року видачі Саїфа аль-Іслама вимагає від Лівії Міжнародний кримінальний суд.

Муаммар Каддафі

Вибори в Лівії мають відбутися в грудні 2021 року. Втім, їх проведення - під питанням, оскільки конкуруючі сили досі сперечаються через правила голосування.

Західні держави наполягають на тому, що вибори мають відбутися, та обіцяють накласти санкції на всіх, хто поставить під сумнів їх проведення або спробує зірвати.

Нагадаємо, що на проведеній у Берліні конференції щодо Лівії у червні 2021 року низка країн погодила виведення іноземних найманців з країни, а також призначила дату голосування на 24 грудня. Перед тим у країні призначили перехідний уряд, покликаний прокласти шлях до припинення громадянської війни і проведення загальнонаціональних виборів.

Війна у Лівії

Нагадаємо, після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. Саїфа аль-Іслама було затримано на півдні Лівії під час спроби втекти у Нігер. У Лівії він має предстати перед судом за звинуваченнями у злочинах проти людяності.

У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ.

Cили Хафтара підтримують Саудівська Аравія, ОАЕ та Єгипет, а також Росія. На боці уряду в Триполі, своєю чергою, виступають Туреччина і Катар.