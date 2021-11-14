Син Каддафі візьме участь у виборах президента Лівії

Син екслідера Лівії, диктатора Муаммара Каддафі Саїф Аль-Іслам Каддафі візьме участь у виборах президента країни. У неділю, 14 листопада, він подав на півдні країни відповідні документи для реєстрації кандидатом на виборах, повідомляє Reuters.
Серед кандидатів на пост очільника Лівії - верховний головнокомандувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар, прем'єр-міністр Абдулхамід аль-Дбейба і спікер парламенту Агіла Салех.
Експерти прогнозують, що у своїй передвиборній кампанії Каддафі-молодший зробить ставку на ностальгію за часами правління його батька. Втім, лідером перегонів, ймовірно, він не стане. Свого часу Саїф Аль-Іслам вважався дружнім до Заходу, мав репутацію реформатора, а також відверто критикував порушення прав людини. Втім, коли у 2011 році спалахнуло повстання проти тривалого диктаторського правління Муаммара Каддафі, Саїф аль-Іслам підтримав батька і закликав до вбивства мирних демонстрантів. Каддафі-батько загинув у жовтні 2011 року. З 2014 року видачі Саїфа аль-Іслама вимагає від Лівії Міжнародний кримінальний суд.
Муаммар Каддафі
Вибори в Лівії мають відбутися в грудні 2021 року. Втім, їх проведення - під питанням, оскільки конкуруючі сили досі сперечаються через правила голосування.
Західні держави наполягають на тому, що вибори мають відбутися, та обіцяють накласти санкції на всіх, хто поставить під сумнів їх проведення або спробує зірвати.
Нагадаємо, що на проведеній у Берліні конференції щодо Лівії у червні 2021 року низка країн погодила виведення іноземних найманців з країни, а також призначила дату голосування на 24 грудня. Перед тим у країні призначили перехідний уряд, покликаний прокласти шлях до припинення громадянської війни і проведення загальнонаціональних виборів.
Війна у Лівії
Нагадаємо, після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. Саїфа аль-Іслама було затримано на півдні Лівії під час спроби втекти у Нігер. У Лівії він має предстати перед судом за звинуваченнями у злочинах проти людяності.
У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.
Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ.
Cили Хафтара підтримують Саудівська Аравія, ОАЕ та Єгипет, а також Росія. На боці уряду в Триполі, своєю чергою, виступають Туреччина і Катар.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Десятилітня війна "всіх проти всіх"
У північноафриканській Лівії практично ціле десятиліття точиться громадянська війна. У неї залучені найрізноманітніші сили: бойовики-націоналісти, ісламісти, туареги-кочівники, місцеві племена, іноземні найманці. Ще більш заплутаною ситуація стає через те, що два головні протиборчі угруповання отримують підтримку різних країн. Це робить конфлікт міжнародним і геополітичним.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Усе почалося з повалення Каддафі
Збройна боротьба за владу в Лівії не припиняється з часу повалення Муаммара Каддафі в 2011 році в ході повстання, що спалахнуло в рамках "арабської весни", підтриманого міжнародною військовою операцією. На цьому знімку кривавий диктатор, що правив чотири десятиліття, розриває Статут ООН під час свого скандально відомого виступу в 2009 році на Генасамблеї цієї організації.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Нафта і газ у пустелі та морі
Одна з головних причин громадянської війни - багаті запаси нафти і газу. Концесії на їх видобуток на суші і в морі отримували різні іноземні компанії, в тому числі німецька Wintershall (на фото - один з її об'єктів) і російський концерн "Газпром", у них з 2008 року є спільне підприємство в Лівії. Зараз галузь в занепаді. Не працює, наприклад, підводний газопровід Greenstream в Італію.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Ключова фігура: Халіфа Хафтар
Інша причина громадянської війни - боротьба між прихильниками ісламського шляху і їхніми противниками, яка породила двовладдя, що панує в країні з 2014 року. Ісламісти закріпилися в столиці Тріполі на заході країни, на сході їм протистоїть так званий парламент в Тобруке. Від його імені править 76-річний воєначальник Халіфа Хафтар, командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії".
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Вони контролюючть майже всю країну
У бойовиків "Лівійської національної армії" є підстави фотографуватися в позі переможців. Війська Хафтара завоювали переважну частину території країни, крім пустельного півдня, який контролюють місцеві племена, і декількох районів на заході навколо Тріполі. Однак захопити офіційну столицю країни, незважаючи на неодноразові спроби штурму з квітня 2019 року, їм поки що не вдалося.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Союзник Росії та агент ЦРУ
На боці Хафтара воюють російські найманці з ПВК "Вагнер". Самопроголошений маршал, який зробив військову кар'єру при Каддафі, але потім брав участь у його поваленні, навчався в СРСР в Академії імені Фрунзе і зараз користується підтримкою Росії (на фото: Москва, листопад 2016). На нього зробили також ставку Єгипет і Франція. У нього, за даними ЗМІ, є громадянство США, де він співпрацював з ЦРУ.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Сараджа підтримують ООН та Туруччина
Офіційним лідером Лівії, визнаним міжнародною спільнотою в особі ООН, є глава Уряду національної згоди, який розміщується в Тріполі, Фаїз Сарадж. Його активно підтримують, наприклад, Італія і Туреччина. Президент останньої Реджеп Тайїп Ердоган уклав з Лівією договір, в якому істотно змінив на користь своєї країни (і на шкоду Греції) кордон в Середземному морі.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Оборона Тріполі з допомогою Туреччини
У січні 2020 року Анкара перекинула в Тріполі турецьких військових для зміцнення оборони лівійської столиці, оскільки загони, що борються на стороні уряду національної згоди (фото), сильно ослаблені торішніми боями з військами Хафтара. В результаті різко зросла небезпека прямих зіткнень між кадровими турецькими військовими і російськими найманцями-вагнеровцями.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Розгром місцевого ІДІЛ
Ще однією стороною міжусобиці в Лівії стали ісламісти-екстремісти з ІДІЛ. Скориставшись двовладдям, прихильники "Ісламської держави" захопили на початку 2015 року портове і університетське місто Сирт. Однак восени 2016 року вони були розгромлені військами, вірними ісламістській владі в Тріполі (фото), і пішли в підпілля. Місто, яке переходило з рук в руки, сильно постраждало.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Саміт у Берліні: пошук рішення
19 січня 2020 року в Берлін на міжнародну конференцію з Лівії приїхали лідери понад десяти країн і керівники міжнародних організацій, включаючи ООН. На знімку: президент РФ Володимир Путін, канцлер ФРН Анґела Меркель і президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі. Серед підсумків саміту - зобов'язання його учасників більше не постачати сторонам конфлікту зброю і механізм контролю за припиненням вогню.
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Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт
Євросоюз стурбований потоком біженців
У ЄС немає єдиної позиції щодо Лівії, цілі окремих країн дуже різняться. Однак усі члени ЄС зацікавлені в тому, щоб Лівія перестала бути плацдармом для відправлення до Європи нелегальних мігрантів, багато з яких гинуть в Середземному морі. Цю міграційну й гуманітарну проблему без припинення війни в Лівії і відновлення її державності не вирішити.
Автор: Андрій Гурков, Олександр Куницький