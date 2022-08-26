Світова прем'єра: регіон у ФРН переходить на водневі потяги

ЕкономікаНімеччинаСвітова прем'єра: регіон у ФРН переходить на водневі потягиTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЕкономікаНімеччина8 год. тому8 год. томуУ Нижній Саксонії водневі потяги на приміських маршрутах повністю замінять дизельні поїзди. Це дозволить економити дороге дизельне паливо і скоротити викиди вуглекислого газу.https://www.dw.com/uk/svitova-premera-nimeckij-region-perehodit-na-vodnevi-potagi-29082022/video-62961360Реклама