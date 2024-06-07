В міненерго анонсували нові графіки відключень світла

В Україні із 8 червня в тестовому режимі запрацює новий порядок застосування графіків погодинних відключень електроенергії, повідомив перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко в п'ятницю, 7 червня, під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

"Із суботи в тестовому режимі буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень, згідно з яким будуть доведені ліміти, наскільки потрібно "розвантажитися" в певній області", - цитує посадовця агенція "Інтерфакс-Україна".

Таким чином, за словами Власенка, обленерго повинні будуть забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати винятково цей ліміт. "За нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин", - наголосив він.

У суботу графіки відключень діятимуть зранку і ввечері

Тим часом національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що у суботу, 7 червня, у всіх регіонах України знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Однак не увесь день, як це є зараз, а зранку і увечері - з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00. Водночас із 05:00 до 16:00 застосування обмежень не прогнозується. Постачання електрики на об'єкти критичної інфраструктури не обмежується, наголосили у компанії.

Як заявляв голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі ток-шоу "Української правди", тимчасово покращить ситуацію в енергосистемі вихід з ремонту у ніч проти 8 червня одного блоку атомної електростанції. За його словами, обмеження для споживачів стануть дещо м'якшими на найближчі два тижні.

Нагадаємо, обмеження на споживання електроенергії в Україні запровадили від 16 травня через недостатню потужність українських електростанцій внаслідок п'яти ракетно-дронових ударів, яких війська РФ завдали по українській енергосистемі з 22 березня та браку можливостей імпортувати більше електроенергії з-за кордону.