Швейцарія відкрила шлях до продажу танків Leopard Німеччині

Парламент Швейцарії погодив зняття з озброєння 25 танків Leopard 2 з тим, щоб продати їх німецькому концерну Rheinmetall. Берлін подякував і запевнив, що не відправлятиме їх Україні.

Німеччина привітала рішення парламенту Швейцарії відкрити шлях до продажу 25 танків Leopard 2 німецькому концерну Rheinmetall. Про це заявив у вівторок, 26 лютого, посол Німеччини у Швейцарії Мішель Флюґґер (Michael Flügger).

"Ми дуже раді та вдячні за це рішення, - цитує Флюґґера агенція Reuters. - Нам потрібні ці танки, вони заповнять прогалини у нас і наших європейських партнерів".

Запит на продаж деяких з 96 танків Leopard 2, які не використовуються збройними силами Швейцарії, уряд ФРН направив до Берна ще в лютому. Для дотримання швейцарських законів про нейтралітет Берлін запевнив Берн, що зброя не потрапить в Україну, а залишиться в Німеччині або в союзників з НАТО чи ЄС.

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Водночас Флюґґер прокоментував і заборону передавати швейцарське озброєння Україні. "Ми закупили багато зброї, систем, компонентів або боєприпасів у Швейцарії, включно з нашими партнерами по НАТО, і тепер ми хотіли б передати деякі з цих систем Україні", - зазначив німецький дипломат.

Якщо Швейцарія не змінить свій закон про військові матеріали, то купувати зброю чи боєприпаси у цієї країни може "стати складно", зазначив Флюґґер.

Остаточне слово за урядом Швейцарії

За зняття з озброєння 25 танків Leopard 2 для того, щоб у подальшому продати їх німецькому виробнику Рада кантонів (верхня палату парламенту) Швейцарії проголосувала 26 вересня. "За" висловилися 25 парламентарів, 15 - проти, ще троє утрималися. Перед цим рішення схвалила Національна рада (нижня палата парламенту).

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Тепер уряд Швейцарії має офіційно підтримати експорт Leopard 2 до Німеччини. Втім, очікується, що це буде формальністю після того, як міністерка оборони Віола Амхерд заявила, що постачання танків до Німеччини відповідає швейцарському закону про нейтралітет, а також інтересам країни.