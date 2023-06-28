Швейцарія заблокувала реекспорт майже сотні "Леопардів" ЗСУ

Як пояснили у Федеральній раді країни, дозвіл на реекспорт порушив би чинне законодавство Швейцарії та позицію про нейтралітет.

Влада Швейцарії відхилила запит компанії з виробництва озброєнь Ruag AG щодо дозволу на продаж ФРН танків Leopard 1 A5 для подальшої їх передачі Україні. Про це у середу, 28 червня, йдеться у заяві Федеральної ради Швейцарії.

"Федеральна рада 28 червня відхилила запит від Ruag AG щодо експорту 96 танків Leopard 1 A5, призначених Україні, оскільки це суперечить чинному законодавству", - зазначили у Федеральній раді. Крім того, угода "порушила б позицію Швейцарії про нейтралітет", - йдеться у повідомленні.

27 червня Ruag AG направила владі експортний запит на перепродаж 96 старих і непрацюючих танків Leopard 1 A5. Наразі танки перебувають на зберіганні в Італії, і їм необхідний ремонт у Німеччині, перш ніж їх буде відправлено куди-небудь.

Швейцарія твердо стоїть на своєму нейтралітеті, згідно з яким вона не підтримує жодну з країн, що беруть участь у військових діях. Крім того, країна вимагає договірних гарантій можливості заборони подальшого перепродажу.

Швейцарія приєдналася до 11 пакету санкцій ЄС

Між тим, офіційний Берн приєднався до 11 пакету санкцій ЄС проти Росії,ухваленого 23 червня, повідомляється на сайті Федеральної Ради 28 червня.

До нових санкцій Брюсселя увійшла низка обмежувальних заходів. Йдеться насамперед про заборону транзиту через Росію товарів і технологій, які можуть бути використані російськими військовими або допомогти оборонному сектору РФ.

Обмеження стосуються й продажу чутливих товарів і технологій подвійного призначення до тих країн, які можуть продати їх Росії. Відповідним чином було розширено підсанкційний список компаній та фірм, причетних до обходу запроваджених раніше санкцій проти РФ.

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