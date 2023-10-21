Швейцарія розслідує ймовірне фінансування ХАМАС з країни

Берн досі не визнав ХАМАС терористичним угрупованням і не заборонив його діяльність, тож тепер слідчі можуть мати труднощі з розслідуванням імовірного фінансування ХАМАС зі Швейцарії.

Швейцарські органи юстиції проводять розслідування фінансування радикального палестинського угруповання ХАМАС зі Швейцарії, попри те, що Берн не відносить це екстремістське угруповання до терористичних організацій. Про це в суботу, 21 жовтня, повідомив генеральний прокурор Швейцарії Штефан Блеттлер (Stefan Blättler) в інтерв'ю місцевому громадському радіомовнику SRF.

За словами Блеттлер, розслідування було розпочато "за кілька тижнів" до кровопролитного нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

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Як зазначає інформагенція AFP, не виключено, що ускладнити розслідування може те, що, на відміну від Європейського Союзу і США, Швейцарія не заборонила діяльність ХАМАСу. Однак після теракту, внаслідок якого було вбито близько 1,4 тисячі ізраїльтян, у бік швейцарського уряду дедалі частіше лунають заклики заборонити ХАМАС, тож він змушений реагувати.

У Берні вивчають можливість заборони ХАМАСу

Так, через чотири дні після нападу уряд у Берні заявив, що "дотримується думки, що ХАМАС потрібно визнати терористичною організацією". Вивчити можливість такої класифікації було доручено спеціальній робочій групі, створеній після атаки бойовиків на Ізраїль. Водночас президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс через два дні після теракту заявив, що уряд може заборонити тільки ті організації, які заборонені Організацією Об'єднаних Націй (ООН).

Нагадаємо, ХАМАС вважається терористичною організацією та заборонений у США, Ізраїлі, ЄС, Німеччині та низці інших країн. Натомість у Швейцарії терористичними визнано такі угруповання як "Ісламська держава" (ІД), "Аль-Каїда" та низка пов'язаних з ними угруповань.

Усі спроби заборонити ХАМАС у парламенті Швейцарії досі не увінчалися успіхом, проте нещодавно комітет нижньої палати парламенту висунув ще одну відповідну пропозицію, нагадує AFP.

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