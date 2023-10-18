США запровадили санкції щодо пов'язаних з ХАМАС осіб

Під час візиту президента США Джо Байдена до Ізраїлю американський мінфін оголосив нові санкції щодо десятьох осіб, пов'язаних з терористичною організацією ХАМАС.

Міністерство фінансів США оголосило нові санкції щодо дев'ятьох осіб та однієї компанії, які пов'язані з терористичною ісламістською організацією ХАМАС. Про це ідеться у документі, поширеному міністерством у середу, 18 жовтня.

Санкції спрямовані проти осіб, що базуються в Секторі Гази, а також у Судані, Туреччині, Алжирі та Катарі.

До санкційного списку потрапили громадяни з Палестинських територій, Йорданії, Туреччини, Єгипту та Судану, а також компанія Buy Cash Money and Money Transfer.

"Сполучені Штати вживають швидких і рішучих заходів, спрямованих на тих, хто фінансує і підтримує ХАМАС, після жорстокого і огидного вбивства ізраїльського цивільного населення, в тому числі дітей", - заявила міністерка фінансів Джанет Єллен.

Вона додала, що "мінфін США має тривалу історію ефективної боротьби з фінансуванням тероризму, і ми без вагань використовуватимемо наші інструменти проти ХАМАС". Єллен заявила, що Вашингтон "продовжить робити всі необхідні кроки", щоб позбавити ХАМАС можливості збирати кошти для здійснення "звірств".

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Візит Байдена до Ізраїлю

Мінфін США оголосив санкції у той час, як американський президент Джо Байден здійснює візит солідарності до Тель-Авіва. Він запевнив Ізраїль у рішучій підтримці після нападів терористів 7 жовтня.

Водночас Байден висловився на користь "принципу двох держав". "Як би важко це не було, ми повинні продовжувати прагнути до миру, ми повинні продовжувати йти шляхом, щоб і Ізраїль, і палестинський народ могли жити в безпеці, з гідністю і в мирі. Для мене це означає рішення про дві держави", - сказав він.

У Сполучених Штатах ХАМАС, яка контролює Сектор Гази на Палестинських територіях, визнана терористичною організацією.

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