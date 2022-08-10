Швейцарія готова представляти інтереси України у РФ

Міністерство закордонних справ України домовилося зі Швейцарією про представлення українських інтересів на території Росії. Про це у середу, 10 серпня, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Вибір на користь Швейцарії був зроблений через її великий досвід виконання таких функцій і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги", - написав він у Facebook.

За словами Ніколенка, нині українські дипломатичні установи на території РФ відсутні, але сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені із тимчасово захоплених російською армією українських міст та сіл, потребують допомоги. "Багато українців опинилися на російській території без документів", - додав він.

Форми представлення Швейцарією інтересів України в РФ, за словами Ніколенка, визначатимуться двосторонньою угодою. Водночас, речник МЗС наголосив, що відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, згоду на представлення Швейцарією інтересів України має надати приймаюча сторона, тобто Росія.

Москва не готова розглядати пропозицію

Нині РФ не має жодних контактів з офіційною владою Швейцарії щодо представлення інтересів України, повідомило посольство РФ у Швейцарії російським ЗМІ.

При цьому в посольстві РФ наголосили, що Москва не готова розглядати пропозиції про посередництво в переговорах з Україною від країн, які приєдналися до санкцій. РФ вважає швейцарський нейтралітет "певною мірою девальвованим", оскільки Швейцарія приєдналася до всіх семи пакетів санкцій Європейського Союзу проти Росії, "фактично зайнявши одну із сторін конфлікту".

Читайте також: Чому Швейцарія відмовила у постачанні боєприпасів Україні?

Швейцарія має давню традицію виступати в якості держави-посередника. Нині Швейцарія представляє дипломатичні інтереси низки країн. Зокрема, США в Ірані та Ірану в Канаді, Ірану в Саудівській Аравії та навпаки, Ірану в Єгипті, а також взаємні інтереси Грузії та РФ.