Вибори в Ізраїлі: судовий позов може завадити Нетаньяху сформувати уряд

Петиція, подана до Верховного суду Ізраілю, може завадити Біньяміну Нетаньяху отримати мандат на формування уряду.
Подана ізраїльським рухом "За якісну владу" петиція до Верховного суду Ізраїлю може стати перешкодою для отримання Біньяміном Нетаньяху мандата на формування уряду після парламентських виборів, що відбулись 2 березня. Правозахисники, які подали петицію, вважають, що особа, щодо якої розслідується корупційна справа, не може очолювати уряд, повідомили у русі у вівторок, 3 березня.
За результатами підрахунку 91 відсотка бюлетенів правляча партія "Лікуд" прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху набирає 29,33 відсотки голосів, а опозиційна політсила "Кахоль-Лаван" ("Синьо-білі") колишнього воєначальника Бені Ганца - 26,3 відсотка.
Після оголошення результатів виборів президент консультується з партіями, що пройшли до Кнесету, і за підсумками цих консультацій оголошує, кому з політиків він доручає сформувати уряд. Зазвичай це - лідер політичної сили, яка набрала найбільше голосів. У нього буде чотири тижні для формування коаліції. Також він може попросити надати йому ще два тижні. Уряд для початку роботи має отримати довіру більшості членів Кнесету - тобто щонайменше 61 депутата зі 120.
Нагадаємо, це були уже треті парламентські вибори у країні за рік. Нетаньяху не зміг сформувати уряд після двох виборів у квітні та вересні минулого року. Його опонент Бені Ганц також не зміг сформувати урядову коаліцію.
На попередніх виборах у вересні 2019 року блок партій "Кахоль-Лаван" отримав на одне місце більше, ніж партія Нетаньяху "Лікуд". Тоді "Лікуд" здобув 32 мандати, а "Кахоль-Лаван" - 33.