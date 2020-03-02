 Вибори в Ізраїлі: судовий позов може завадити Нетаньяху сформувати уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2020

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Новини

Вибори в Ізраїлі: судовий позов може завадити Нетаньяху сформувати уряд

Петиція, подана до Верховного суду Ізраілю, може завадити Біньяміну Нетаньяху отримати мандат на формування уряду.

Вибори в Ізраїлі

Подана ізраїльським рухом "За якісну владу" петиція до Верховного суду Ізраїлю може стати перешкодою для отримання Біньяміном Нетаньяху мандата на формування уряду після парламентських виборів, що відбулись 2 березня. Правозахисники, які подали петицію, вважають, що особа, щодо якої розслідується корупційна справа, не може очолювати уряд, повідомили у русі у вівторок, 3 березня. 

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повернув мандат на створення нового уряду президенту країни Реувену Рівліну. Той має намір дати шанс на формування уряду опоненту Нетаньяху - Бені Ганцу. (21.10.2019)

Оприлюднені після закриття виборчих дільниць прогнози свідчать про незначну перемогу на виборах до Кнесету партії "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху. Вона матиме 36-37 місць у Кнесеті. (02.03.2020)

За результатами підрахунку 91 відсотка бюлетенів правляча партія "Лікуд" прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху набирає 29,33 відсотки голосів, а опозиційна політсила "Кахоль-Лаван" ("Синьо-білі") колишнього воєначальника Бені Ганца - 26,3 відсотка.

Після оголошення результатів виборів президент консультується з партіями, що пройшли до Кнесету, і за підсумками цих консультацій оголошує, кому з політиків він доручає сформувати уряд. Зазвичай це - лідер політичної сили, яка набрала найбільше голосів. У нього буде чотири тижні для формування коаліції. Також він може попросити надати йому ще два тижні. Уряд для початку роботи має отримати довіру більшості членів Кнесету - тобто щонайменше 61 депутата зі 120.

Нагадаємо, це були уже треті парламентські вибори у країні за рік. Нетаньяху не зміг сформувати уряд після двох виборів у квітні та вересні минулого року. Його опонент Бені Ганц також не зміг сформувати урядову коаліцію.

На попередніх виборах у вересні 2019 року блок партій "Кахоль-Лаван" отримав на одне місце більше, ніж партія Нетаньяху "Лікуд". Тоді "Лікуд" здобув 32 мандати, а "Кахоль-Лаван" - 33.

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