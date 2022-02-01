Екссудді Чаусу змінили домашній арешт на заставу

Вищий антикорупційний суд України скасував цілодобовий домашній арешт колишньому судді Миколі Чаусу та обрав як запобіжний захід заставу 718 тисяч гривень. Про це у вівторок, 1 лютого, повідомила агенція "Українські Новини" з посиланням на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Підозрюваний у хабарництві Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом із серпня 2021 року. Прокуратура просила суд змінити домашній арешт на утримання Чауса під вартою, проте суд задовольнив клопотання лише частково та призначив Чаусу заставу у 717,9 тисяч гривень.

Чаус має внести її протягом п'яти днів, і тоді він буде змушений утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет. Термін дії зобов'язань - два місяці.

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Справа Чауса: гроші у банках і переховування у Молдові

Миколу Чауса спіймали на хабарі у 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. За це він начебто обіцяв ухвалити "потрібне рішення" у справі про торгівлю наркотиками. Під час обшуків з'ясувалося, що гроші було покладено у скляні банки, які закопано на городі. Йому загрожує позбавлення волі на термін від восьми до 12 років.

Це не єдина справа, в якій фігурує екссуддя. Аби уникнути покарання, Чаус втік до Молдови, де намагався отримати політичний притулок, але зазнав невдачі. Зрештою він опинився в Україні в 2021 році за незвичних обставин і заявив про викрадення. У Службі безпеки України тоді сказали, що екссуддя звернувся до них із заявою про викрадення і позбавлення волі. Наприкінці липня в Офісі генпрокурора повідомили, що колишнього суддю визнали потерпілим у справі про його викрадення і допитали у зазначеному кримінальному провадженні.

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