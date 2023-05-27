Експрем'єр Грузії відсудив у Credit Suisse мільярд доларів

Міжнародний комерційний суд Сінгапуру зобов'язав Credit Suisse Trust виплатити Бідзіні Іванішвілі 926 мільйонів доларів. У банку заявили, що оскаржать це рішення.

Дочірня компанія швейцарського банку Credit Suisse має виплатити 926 мільйонів доларів колишньому прем'єр-міністру Грузії Бідзіні Іванішвілі як компенсацію за втрату частини його статків. Таке рішення ухвалив у п'ятницю, 26 травня, Міжнародний комерційний суд у Сінгапурі (SICC).

Наприкінці 2004 року Іванішвілі, якого називають одним із найбагатших людей Грузії, вклав у Credit Suisse понад мільярд доларів. Пізніше з'ясувалося, що частину цих коштів привласнив фінансовий консультант банку Патріс Лескодрон. У 2018 році Лескодрона засудили до позбавлення волі на п'ять років за шахрайство. Через два роки після винесення вироку він наклав на себе руки.

Суд у Сінгапурі постановив, що банк не забезпечив належного захисту активів мільярдера. Зі свого боку, в Credit Suisse Trust заявили, що оскаржать вирок в арбітражному суді.

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Адвокати Іванішвілі також подали позови проти Credit Suisse до судів Нової Зеландії та Бермудських островів. У 2022 році суд на Бермудських островах уже виніс рішення про те, що Іванішвілі має отримати від банку Credit Suisse компенсацію в розмірі 607 мільйонів доларів за незаконні дії фінансового консультанта. Суд у Сінгапурі у зв'язку з цим ухвалив, що сторони мають скоригувати підсумкову суму компенсації, щоби збитки не були відшкодовані двічі.

Проблеми Credit Suisse, які тривають не перший рік, загострилися під час банківської кризи, що почалася в березні. Тоді акції банку впали на 30 відсотків. Аби не допустити банкрутства Credit Suisse, інший швейцарський банк - UBS - купив його 19 березня за 3 мільярди франків. Злиття двох найбільших і найстаріших кредитних інститутів Швейцарії відбувалося за підтримки влади країни.