Крах Credit Suisse: банк втратив 68 млрд доларів за квартал

Швейцарський банк Credit Suisse повідомив в понеділок про відтік 68 мільярдів доларів в першому кварталі, що проливає світло на масштаби кризи цієї 167-річної установи.

"Ці відтоки сповільнилися, але ще не припинилися станом на станом на 24 квітня 2023 року", - йдеться у повідомленні Credit Suisse.

Активи, якими керує головний відділ управління капіталом Credit Suisse, знизилися до 502,5 мільярда швейцарських франків на кінець березня, порівняно з 707 мільярдами за аналогічний період минулого року, передає Reuters.

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Проблеми Credit Suisse, які тривають не перший рік, загострилися на тлі колапсу американських кредиторів Silicon Valley Bank і Signature Bank. Клієнти швидко почали забирати гроші з Credit Suisse, який опинився у пастці ринкових потрясінь. Лише за минулий рік його клієнти вивели зі своїх рахунків близько 123 мільярдів швейцарських франків (близько 126 мільярдів євро).

15 березня у банку відбулося найбільше за його історію падіння акцій - на 30 відсотків. 19 березня швейцарський банк UBS придбав Credit Suisse за три мільярди швейцарських франків. Злиття двох найбільших та найстаріших кредитних установ Швейцарії відбувається за підтримки влади країни. Швейцарські регулятори були змушені втрутитися та організувати угоду, щоб запобігти поширенню кризи довіри з Credit Suisse на фінансову систему країни загалом.

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