 Суд відхилив позов героя обкладинки альбому Nirvana | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2022

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Новини

Суд відхилив позов героя обкладинки альбому Nirvana

Американець Спенсер Елден, чиє дитяче фото розміщене на обкладинці легендарного альбому гурту Nirvana Nevermind 1991 року, звинуватив гурт у сексуальній експлуатації дітей.

Обкладинка альбому гурту Nirvana Nevermind 1991 року

Обкладинка альбому гурту Nirvana Nevermind 1991 року

Американський суд на основі процесуальних підстав відхилив позов американця Спенсера Елдена, чиє дитяче фото розміщене на обкладинці легендарного альбому гурту Nirvana Nevermind 1991 року, повідомляє агенція AFP у вівторок, 4 січня.

Зокрема федеральний суддя відхилив справу з "дозволом на внесення поправок", оскільки юридична команда Спенсера Елдена пропустила крайній термін для подання заперечення на грудневе клопотання адвокатів Nirvana про закриття справи. Команда Елдена має подати заявку до 13 січня.

Елден звинувачує Nirvana у сексуальній експлуатації дітей

Спенсер Елден подав до суду на членів гурту, які ще досі живі. Він вважає, що це фото є сексуальною експлуатацією дитини.  У позові до федерального суду Каліфорнії Елден стверджує, що протягом усього життя зазнавав моральної і фізичної шкоди через фото, на якому він оголений пливе за доларовою купюрою, нанизаною на риболовний гачок.

Nevermind - один з найбільш продаваних альбомів усіх часів, по всьому світу було продано понад 30 мільйонів його копій.

Тепер Едлен, якому зараз 30 років, вимагає по 150 тисяч доларів компенсації від кожного з кількох відповідачів, включаючи компанію Universal Music Group, фотографа Кірка Веддла, барабанщика Дейва Грола, бас-гітариста Кріста Новоселіча та Кортні Лав - вдови соліста гурту Курта Кобейна, який помер у 1994 році.

"Відповідачі навмисно комерційно продавали дитячу порнографію Спенсера і використовували шокуючу природу його зображення, щоб рекламувати себе та свою музику за його рахунок", - ідеться у позові, поданому у вівторок, 24 серпня.

Згідно з позовом, батьки Елдена ніколи не отримували компенсацію за зображення, зняте фотографом Кірком Веддлом, з яким дружив батько Спенсера.  Повідомляється, що Веддл у 1991 році просто попросив друга принести свого чотиримісячного сина в басейн для зйомки обкладинки гурту Nirvana.

До цього Елден, вже у дорослому віці, кілька разів повторював знамениту фотосесію у басейні, виступав на телешоу та знявся у документальному фільмі, присвяченому гурту Nirvana.

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    Автор: Максим Нелюбін


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