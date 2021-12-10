Суд в Італії остаточно виправдав нацгвардійця Марківа

Верховний касаційний суд Італії залишив у силі виправдувальний вирок військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу. Про це сам Марків повідомив в соцмережі Instagram.

"Ми виграли в Касаційному рішенні!!!! Всі позови були відкинуті. Щиро дякую усім причетним!!!! Це наша спільна перемога. Правда завжди перемагає", - написав він у четвер, 9 грудня.

Це рішення італійського суду також привітав президент України Володимир Зеленський "Справедливість взяла гору! Всі брехливі обвинувачення стосовно нашого нацгвардійця Віталія Марківа відхилені Верховним судом Італії. Тепер ні в кого немає жодних підстав сумніватися в честі й доблесті Віталія, який став на захист територіальної цілісності України. Вітаю, Віталію!", - написав Зеленський у Twitter.

У чому звинувачували Марківа?

Нагадаємо, українського нацгвардійцяМарківа, який має італійське громадянство, затримали в Італії 30 червня 2017 року за підозрою в причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

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Прокуратура Павії просила засудити Марківа до 17 років ув'язнення за сприяння в умисному вбивстві Роккеллі. 12 липня 2019 року італійський суд засудив Марківа до 24 років позбавлення волі, визнавши його винним у сприянні умисному вбивству Роккеллі. Рішення було оскаржено, і 3 листопада 2020 року Міланський апеляційний суд виправдав Марківа. 4 листопада він повернувся з представниками української делегації в Україну.

Пізніше Верховний касаційний суд Італії отримав до розгляду апеляційні скарги на рішення апеляційного суду виправдати нацгвардійця Віталія Марківа. Скарги подали Генеральна прокуратура Мілана і сім'я Роккеллі.

Роккеллі в травні 2014 року працював у Донецькій області, висвітлюючи захоплення проросійськими сепаратистами місцевих органів влади та перші бойові дії. Він та його перекладач, росіянин Андрій Міронов, загинули 24 травня поблизу селища Андріївка.