Суд у Києві знову повернув проспект Бандери - адвокат

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери та чотирьох інших вулиць Києва. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування. Про це у четвер, 22 квітня, повідомив адвокат В'ячеслав Якубенко у соцмережі Facebook.

"Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії "Свобода", П. Богомазова та Українського інституту національної пам'яті (який я мав честь представляти в апеляції)", - написав він.

За його словами, таким чином, визнано законним відповідне рішення Київради від 7 липня 2016 року "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві", яким було перейменовано: вулицю Баумана - на вулицю Януша Корчака; вулицю Кутузова - на вулицю Генерала Алмазова; вулицю Суворова - на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка; провулок Кутузова - на провулок Євгена Гуцала; проспект Московський - на проспект Степана Бандери.

ОАСК проти проспекту Бандери

Нагадаємо, у лютому скандальний Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) знову постановив скасувати перейменування вулиць, проспектів та провулків у столиці України, ухвалене Київською міською радою у липні 2016 року. Таким чином суд визнав протиправним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери та низки вищезгаданих вулиць. У міській владі Києва заявили, що не згодні з цим рішенням і анонсували його оскарження.

Це вже не перший випадок, коли у ОАСК намагались повернути проспекту Бандери його стару назву. 25 червня 2019 року цей суд уже скасовував рішення Київради про перейменування Московського проспекту і проспекту Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича відповідно.

Однак після цього тодішній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович та мер Києва Віталій Кличко заявили про те, що подаватимуть апеляцію на рішення ОАСК. У грудні 2019 року Шостий апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Київради про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери і проспекту Ватутіна на проспект Шухевича.

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