Суд заарештував водія Uber, який збив людей на зупинці у Києві

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водієві служби таксі Uber, який напередодні, 13 листопада, в'їхав у зупинку громадського транспорту в Святошинському районі столиці. Згідно з ухваленою в суботу, 14 листопада, постановою суду, щодо водія обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з повідомленням відомства, дії 23-річного підозрюваного кваліфіковано як "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб".

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Нагадаємо, напередодні на Великій кільцевій дорозі в Святошинському районі Києва водій служби таксі Uber, керуючи автомобілем Hyundai, не впорався з керуванням, вилетів за межі дорожнього полотна та в'їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Внаслідок ДТП постраждали чотири людини. Двоє з постраждалих загинули, ще двоє дістали травми різного ступеня тяжкості. Водія таксі затримали, а прокуратура відкрила провадження.