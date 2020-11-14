Суд заарештував водія Uber, який збив людей на зупинці у Києві

Водієві Uber, який скоїв наїзд на зупинку в Києві, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці. Унаслідок спричиненого ним ДТП загинуло двоє людей.
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водієві служби таксі Uber, який напередодні, 13 листопада, в'їхав у зупинку громадського транспорту в Святошинському районі столиці. Згідно з ухваленою в суботу, 14 листопада, постановою суду, щодо водія обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Згідно з повідомленням відомства, дії 23-річного підозрюваного кваліфіковано як "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб".
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Нагадаємо, напередодні на Великій кільцевій дорозі в Святошинському районі Києва водій служби таксі Uber, керуючи автомобілем Hyundai, не впорався з керуванням, вилетів за межі дорожнього полотна та в'їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Внаслідок ДТП постраждали чотири людини. Двоє з постраждалих загинули, ще двоє дістали травми різного ступеня тяжкості. Водія таксі затримали, а прокуратура відкрила провадження.