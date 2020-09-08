 Російський актор Єфремов отримав 8 років колонії за смертельне ДТП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2020

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Новини

Російський актор Єфремов отримав 8 років колонії за смертельне ДТП

Московський суд засудив актора Михайла Єфремова до восьми років колонії загального режиму.

Михайлj Єфремов

Михайлj Єфремов

Пресненський суд Москви у вівторок, 8 вересня, оголосив обвинувальний вирок акторові Михайлу Єфремову у справі про смертельне ДТП в центрі Москви. За скоєння у стані алкогольного сп'яніння дорожньо-транспортної пригоди, що  спричинила смерть людини з необережності, актора засуджено до восьми років колонії загального режиму. Крім того, після звільнення Єфремова позбавлять водійських прав на три роки.

Обвинувач просив для Єфремова покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму. Захист Єфремова просив призначити йому будь-яке покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

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Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода за участю актора Єфремова сталося 8 червня на Садовому кільці в Москві. Внаслідок аварії загинув водій Сергій Захаров, який керував фургоном, в який в'їхав автомобіль Єфремова. Артист під час аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння, а його автомобіль, як встановило слідство, був у належному технічному стані.

Під час розслідування Єфремов заявляв про визнання провини, однак у ході судового розгляду заявив, що в час аварії за кермом автомобіля не перебував. Захисники Єфремова наполягали, що вина актора не доведена і висували версію, що тілесні ушкодження жертві були спричинені очевидцями аварії, а смерть настала від ненадання комплексної медичної допомоги. 

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