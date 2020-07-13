 Наїзд на людей на зупинці в Києві: прокуратура відкрила провадження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2020

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Наїзд на людей на зупинці в Києві: прокуратура відкрила провадження

Водій Uber виїхав на зупинку громадського транспорту в Києві. Він збив декількох людей, двоє з них загинули. Київська прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Водій Uber наїхав на людей на зупинці у Києві, двоє загиблих

Водій Uber наїхав на людей на зупинці у Києві, двоє загиблих

Водій служби таксі Uber у п'ятницю, 13 листопада, виїхав у зупинку у Києві і збив там декількох людей, двоє з них померли від отриманих травм. Київська міська прокуратура вже почала кримінальне провадження.

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"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато  досудове розслідування за фактом смертельної ДТП, яка сталася вранці, 13 листопада 2020 року, на ділянці Великої кільцевої дороги поруч із заводом "Електронмаш"", - йдеться у повідомленні пресслужби столичної прокуратури у соцмережі Facebook.

За попередніми даними, водій служби таксі, керуючи автомобілем Hyundai, не впорався з керуванням, вилетів за межі дорожнього полотна та в'їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП постраждали четверо людей. Двоє з них загинули, ще двоє отримали травми різного ступеню тяжкості. Водія таксі затримано.

У поліції Києва повідомили, що водій не був у стані сп'яніння. "Прилад драгер показав, що водій, 1997 року народження, не перебував у стані алкогольного сп'яніння", - повідомляють правоохоронці в соцмережі Facebook. У разі доведення провини водію загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

За даними заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, водій Uber "переробляв за кермом і просто заснув". Він зазначив, що в Україні тривалий час "блокується прийняття закону, що регулює роботу ринку послуг таксі".

Геращенко закликав народних депутатів ухвалити закон, який би встановлював норми часу роботи водія комерційного автотранспорту і жорстку заборону на понаднормову роботу за кермом. 

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