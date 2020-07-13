У Києві Land Rover в'їхав у натовп на Майдані Незалежності, є загиблі

У Києві на Хрещатику у п'ятницю, 30 жовтня, автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту, дві людини загинули, ще декілька постраждали. Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням.

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Дивитись відео 05:10 Поділитись Безпека на дорогах: чи поменшало ДТП завдяки фото- та відеофіксації порушень ПДР (08.09.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3i8nt Безпека на дорогах: чи поменшало ДТП завдяки фото- та відеофіксації порушень ПДР (08.09.2020)

"Унаслідок ДТП дві людини загинули на місці події, а ще декілька отримали тілесні ушкодження. Лікарі їм надають необхідну медичну допомогу", - розповіли в поліції.

У пресслужбі Київської міської державної адміністрації із посиланням на правоохоронців уточнили, що водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше чотири авто й зупинився.

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Наразі правоохоронці спілкуються із 66-річним водієм транспортного засобу, який вчинив наїзд на людей. На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, а також медики і рятувальники.

У поліції зазначили, що зараз проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких буде надано правову кваліфікацію цій події.

Згодом заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що винуватець аварії стверджує, що знепритомнів і втратив контроль над керуванням автомобілем. Водія затримано поліцією.

Внаслідок ДТП рух на столичному Хрещатику поблизу майдану Незалежності тимчасово обмежено.