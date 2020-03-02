Суд у Греції звільнив з-під варти ексдепутата Ради Сергія Мельничука

Екскомандира батальйону "Айдар" та народного депутата Верховної Ради VIII скликання Сергія Мельничука, затриманого кількома днями раніше в Греції, суд звільнив з-під варти. Рішення про звільнення Мельничука ухвалено в вівторок, 3 березня, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Годину тому за рішенням грецького суду Сергія Мельничука було звільнено з-під варти, він може вільно залишити територію Європейського Союзу", - написав Геращенко.

Також сам Мельничук опублікував відеозвернення у Facebook, в якому розповів, що він уже перебуває на волі, й заявив про спробу провокації з боку РФ щодо нього.

1 березня Мельничука затримав Інтерпол на грецькому кордоні. Мельничук звернувся з проханням про надання українським посольством захисника й наголосив, що перебував у відділенні з вагітною дружиною і дев'ятимісячним сином.

Не змогли попередити

Як повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, це затримання відбулося, оскільки ім'я Мельничука було внесено до бази даних Інтерполу за запитом РФ на двосторонньому рівні між Грецією і РФ, а не через загальну центральну систему Інтерполу, тому його не змогли попередити про це заздалегідь. 2 березня Мельничука перевели до управління поліції міста Серрес.

Начальник управління поліції запевнив консула, що права затриманого не порушені, стан здоров'я задовільний, і він забезпечений усім необхідним. Крім того, консульство України в Салоніках надавало необхідне сприяння і допомогу дружині та малолітній дитині затриманого.

2 березня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звинуватив Росію у тому, що вона зловживає Інтерполом для незаконного переслідування в інших країнах світу українських громадян, які протидіяли гібридній агресії РФ у Криму й на Донбасі.