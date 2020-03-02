Інтерпол перегляне запит РФ про затримання ексдепутата Мельничука - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про рішення керівництва Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол переглянути запит Росії про оголошення в розшук і затримання в Греції ексдепутата Верховної Ради й екскомандира батальйону "Айдар" Сергія Мельничука. Про це йдеться в зробленій у понеділок, 2 березня, заяві керівника МВС України.

"Генеральний секретаріат Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол після звернення НЦБ Інтерполу в Україні ухвалив рішення про перегляд запиту РФ про оголошення в розшук і затримання Сергія Мельничука для перевірки його правової обґрунтованості", - йдеться у заяві українського міністра, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна"..

У своїй заяві український урядовець наголосив, що РФ постійно зловживає інструментами Інтерполу для незаконного переслідування в інших країнах світу українських громадян, які протидіяли діям Росії у Криму та на Донбасі.

Затримання Мельничука

За словами Авакова, Мельничука було затримано "під час перетину грецько-болгарського кордону за сфабрикованими обвинуваченнями у нібито причетності до вбивства у квітні 2014 року в Ростовській області РФ". Затримання колишнього командира батальйону "Айдар" за цими обвинуваченнями Аваков розцінив як "чергову провокацію" російських правоохоронців.

На тлі цього в МВС України вказують на неприпустимість зловживання інструментами Інтерполу, одне з положень статуту якого забороняє політично мотивоване переслідування осіб. Також Аваков визнав за необхідність "вироблення дієвого механізму блокування зловживання РФ своїми правами як держави-члена організації".

Крім того, у МВС України нагадали, що правоохоронні органи РФ вже неодноразово зловживали інструментами та можливостями Інтерполу щодо громадян України.

Водночас за останні роки завдяки своєчасному втручанню Нацполіції в Україні вдалося забезпечити попередження незаконного обмеження прав майже 30 українців, яких правоохоронні органи РФ намагалися затримати на території інших країн-членів Інтерполу, йдеться в заяві.

Використовують дипломатичні канали

"Дипломатичними каналами триває активна робота для того, щоб громадянин України Мельничук зміг повернутися додому", - запевнив Аваков.

"Сподіваємося, що ця чергова провокація РФ стосовно громадянина України Мельничука не досягне своєї мети, і він зможе повернутися додому", - зазначається в заяві міністра.

1 березня Мельничука було на грецькому кордоні за лінією Інтерполу, про що він повідомив у відео на сторінці у Facebook. За його словами, це було зроблено на вимогу Росії. Зокрема, Мельничук звернувся з проханням про надання українським посольством адвоката й наголосив, що перебував у відділенні з вагітною дружиною і з дев'ятимісячним сином.

Тим часом міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що український консул у Салоніках зустрівся з Мельничуком, а також, що наразі відбувається з'ясування обставин цієї справи, передає "Інтерфакс-Україна".