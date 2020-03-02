 Інтерпол перегляне запит РФ про затримання ексдепутата Мельничука - Аваков | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2020

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Новини

Інтерпол перегляне запит РФ про затримання ексдепутата Мельничука - Аваков

Керівництво Інтерполу вирішило переглянути запит Росії про оголошення в розшук і затримання ексдепутата ВР та екскомандира батальйону "Айдар" Сергія Мельничука, повідомив глава МВС України Арсен Аваков.

Інтерпол

У Києві знову наголошують, що Москва зловживає Інтерполом для переслідування українських діячів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про рішення керівництва Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол переглянути запит Росії про оголошення в розшук і затримання в Греції ексдепутата Верховної Ради  й екскомандира батальйону "Айдар" Сергія Мельничука. Про це йдеться в зробленій у понеділок, 2 березня, заяві керівника МВС України.

"Генеральний секретаріат Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол після звернення НЦБ Інтерполу в Україні ухвалив рішення про перегляд запиту РФ про оголошення в розшук і затримання Сергія Мельничука для перевірки його правової обґрунтованості", - йдеться у заяві українського міністра, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна"..

У своїй заяві український урядовець наголосив, що РФ постійно зловживає інструментами Інтерполу для незаконного переслідування в інших країнах світу українських громадян, які протидіяли діям Росії у Криму та на Донбасі.

Затримання Мельничука 

За словами Авакова, Мельничука було затримано "під час перетину грецько-болгарського кордону за сфабрикованими обвинуваченнями у нібито причетності до вбивства у квітні 2014 року в Ростовській області РФ". Затримання колишнього командира батальйону "Айдар" за цими обвинуваченнями Аваков розцінив як "чергову провокацію" російських правоохоронців.

DW.COM

Президентом Інтерполу обраний Кім Чон Ян з Південної Кореї, який раніше виконував обов'язки голови організації. Він обійшов російського генерал-майора Прокопчука, якого називали фаворитом на цю посаду. (21.11.2018)

Затриманий раніше в Польщі за запитом Росії Ігор Мазур прибув до України. Підтвердження про його прибуття отримала омбудсменка Людмила Денісова, у секретаріаті якої він працює. (14.11.2019)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на затримання Ігора Мазура і звинуватив РФ у використанні Інтерполу для політичних переслідувань українців. (09.11.2019)

На тлі цього в МВС України вказують на неприпустимість зловживання інструментами Інтерполу, одне з положень статуту якого забороняє політично мотивоване переслідування осіб. Також Аваков визнав за необхідність "вироблення дієвого механізму блокування зловживання РФ своїми правами як держави-члена організації".

Крім того, у МВС України нагадали, що правоохоронні органи РФ вже неодноразово зловживали інструментами та можливостями Інтерполу щодо громадян України.

Водночас за останні роки завдяки своєчасному втручанню Нацполіції в Україні вдалося забезпечити попередження незаконного обмеження прав майже 30 українців, яких правоохоронні органи РФ намагалися затримати на території інших країн-членів Інтерполу, йдеться в заяві.

Використовують дипломатичні канали

"Дипломатичними каналами триває активна робота для того, щоб громадянин України Мельничук зміг повернутися додому", - запевнив Аваков.

"Сподіваємося, що ця чергова провокація РФ стосовно громадянина України Мельничука не досягне своєї мети, і він зможе повернутися додому", - зазначається в заяві міністра.

1 березня Мельничука було на грецькому кордоні за лінією Інтерполу, про що він повідомив у відео на сторінці у Facebook. За його словами, це було зроблено на вимогу Росії. Зокрема, Мельничук звернувся з проханням про надання українським посольством адвоката й наголосив, що перебував у відділенні з вагітною дружиною і з дев'ятимісячним сином.

Тим часом міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що український консул у Салоніках зустрівся з Мельничуком, а також, що наразі відбувається з'ясування обставин цієї справи, передає "Інтерфакс-Україна".

Дивитись відео 02:18

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