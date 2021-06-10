Суд щодо MH17: що родичі загиблих скажуть в Гаазі (відео)

У Гаазькому суді відновлюються слухання у справі про збитий "боїнг" у небі над Донбасом. Найемоційніша частина процесу - виступи рідних жертв авіакатастрофи. Які їхні очікування і як довго ще триватиме весь процес?
6 вересня після літньої перерви в окружному суді Гааги відновляться судові слухання у справі про збитий малайзійський "боїнг", який виконував рейс MH17. Суд розглядає справу по суті з червня цього року. Наступна частина судового процесу може стати найбільш емоційною, адже виступатимуть родичі загиблих - близько 80 осіб. Подробиці - у відео DW:
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