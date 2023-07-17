Суд постановив Бахматюку сплатити Нацбанку 1,8 млрд гривень

НАБУ повідомило про перше рішення суду з низці справ проти ексвласника кількох банків, бізнесмена Олега Бахматюка.

1,8 мільярда гривень на користь Національного банку повинен сплатити ексвласник ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" Олег Бахматюк. Таку постанову 13 липня ухвалив Печерський районний суд міста Києва, йдеться у повідомленні на сайті Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), опублікованому в понеділок, 17 липня. Кошти стягуються в рахунок погашення заборгованості ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" за одним із наданих раніше і не повернутих кредитів рефінансування.

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Згідно з повідомленням, ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" у 2014 році уклало з Національним банком договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на суму 2 мільярди гривень. Бахматюк поручився за належне виконання банком зобов'язань з повернення кредитних коштів та уклав з Нацбанком договір поруки. Отже, він узяв на себе особисті зобов'язання за погашення заборгованості, йдеться у повідомленні.

Наразі, як повідомляють у НАБУ, на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще шість справ за позовними заявами Національного банку до Олега Бахматюка як поручителя за боргами ПАТ "ВіЕйБі Банк" та ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" за іншими кредитами рефінансування. Загальна сума заборгованості Олега Бахматюка як поручителя перед Національним банком становить майже 8 мільярдів гривень.

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НАБУ та САП підозрюють ексвласника "ВіЕйБі Банку" Бахматюка у змові з експершим заступником глави Нацбанку Олександром Писаруком для виведення у 2014 році 1,2 мільярда гривень рефінансування з цього комерційного банку. Наприкінці листопада 2019 року міністерство внутрішніх справ України за заявою НАБУ оголосило його у розшук. Бахматюк неодноразово заявляв, що перебуває у Відні і готовий брати участь в усіх процесуальних діях.

У березні Кримінальний суд Відня відмовив українській прокуратурі в екстрадиції бізнесмена, власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Бахматюка в Україну в справі "ВіЕйбі банку".