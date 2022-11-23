Суд арештував радника ексголови ДФС України

"23 листопада 2022 року ВАКС за клопотанням САП та НАБУ обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою раднику колишнього голови ДФС України, за допомогою якого колишній голова ДФС отримав 722 млн грн неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.
За версією слідства, радник допоміг очільнику ДФС України у 2015-2016 роках забезпечити юридичним особам, підконтрольним власнику агрохолдингу, відшкодування ПДВ у розмірі понад 3,2 мільярда гривень. У результаті, як вважає САП, очільник ДФС одержав понад 722 мільйони гривень для себе та третіх осіб.
Як раніше повідомляла САП у Facebook, гроші були отримані завдяки використанню низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику одного з агрохолдингів, а її одержання посадовцем - із використанням підприємств-нерезидентів, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо головою ДФС України, його радником та іншими особами, пов’язаними з ним родинними стосунками.
Українським антикорупційним органам немає аналогів? Фактчек DW (26.08.2021)