Суд арештував радника ексголови ДФС України

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою раднику колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС). Про це у середу, 23 листопада, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у себе в Telegram.

"23 листопада 2022 року ВАКС за клопотанням САП та НАБУ обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою раднику колишнього голови ДФС України, за допомогою якого колишній голова ДФС отримав 722 млн грн неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.





За версією слідства, радник допоміг очільнику ДФС України у 2015-2016 роках забезпечити юридичним особам, підконтрольним власнику агрохолдингу, відшкодування ПДВ у розмірі понад 3,2 мільярда гривень. У результаті, як вважає САП, очільник ДФС одержав понад 722 мільйони гривень для себе та третіх осіб.

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Як раніше повідомляла САП у Facebook, гроші були отримані завдяки використанню низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику одного з агрохолдингів, а її одержання посадовцем - із використанням підприємств-нерезидентів, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо головою ДФС України, його радником та іншими особами, пов’язаними з ним родинними стосунками.



