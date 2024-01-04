Су-34 згорів у Челябінську, а в Москві зайнялась підстанція

На військовому аеродромі "Шагол" на Уралі згорів російський винищувач-бомбардувальник Су-34. У Москві через пожежу на електропідстанції без опалення залишились три райони - в понад 20-градусний мороз.

На челябінському військовому аеродромі "Шагол" в Уральському окрузі РФ у ніч проти четверга, 4 січня, згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.

Спершу про це повідомила низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах. За їхніми даними, за знищенням літака стоїть Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

Згодом про інцидент сповістило саме ГУР, написавши, що "причини займання уточнюються" та опублікувавши при цьому відео.

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Тим часом зранку в Москві загорілася електропідстанція. Як пишуть російські ЗМІ, три райони залишилися без світла та опалення - в понад 20-градусний мороз. Температура в багатоквартирних будинках там опустилася до 10-15 градусів.

За попередніми даними, на підстанції зайнявся кабельний колектор і лоток маслозбірника. Про причини не повідомляється.

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