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Стрілянина у землі Баден-Вюртемберг: троє загиблих

Олена Перепадя
14 липня 2024 р.

Поліція проводить масштабну операцію у місті Альбштадт у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Внаслідок стрілянини, причиною якої міг бути побутовий конфлікт, загинули троє і поранені двоє людей.

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На місці події у Альбштадті
В Альбштадті сталася стрілянина, внаслідок якої загинули троє людейФото: Jannik Nölke/dpa/picture alliance

У німецькому місті Альбштадт, що у федеральній землі Баден-Вюртемберг, вдень у неділю, 14 липня, троє людей загинули, двоє дістали вогнепальні поранення внаслідок стрілянини. Про це повідомляє dpa з посиланням на місцеве управління поліції. У Альбштадті триває масштабна поліцейська операція. За попередніми даними поліції, стрілянина не була нападом, її причиною міг бути побутовий конфлікт.

На час публікації подробиць того, що сталося, немає. Дещо раніше ЗМІ повідомили, що стрілянина сталася у громаді Лаутлінген, що в 6 кілометрах від центру Альбштадта. Bild передає, що у стрілянині підозрюється "мисливець".

Місцеве онлайн-видання ZAK пише з посиланням на очевидців, що люди, які перебували поблизу місця події, сховалися в найближчому готелі і перечікують там.

 

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