У ФРН поліція застрелила в університеті чоловіка з мачете

Інцидент стався в бібліотеці факультету економіки Мангаймського університету під час лекцій. Зараз правоохоронці розслідують факти застосування вогнепальної зброї поліцейськими.

31-річний чоловік, який нібито увечері вівторка, 23 квітня, зайшов з мачете в бібліотеку економічного факультету Мангаймського університету, був застрелений поліцією.

Як передає агенція dpa, слідчі та прокуратура заявили, що через погрозу поліцейським вони застосували вогнепальну зброю. Після пострілу громадянин був доставлений до лікарні, де помер від отриманих травм.

Студенти також були присутні при цьому, але небезпеки для них не було.

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Згідно з повідомленням, чоловік був раніше відомий поліції. Мотиви його погрозливої поведінки в бібліотеці були незрозумілі.

Газета Mannheimer Morgen повідомила, що під час інциденту проходили лекції, а присутніх у приміщені евакуювали.

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Управління кримінальної поліції федеральної землі Баден-Вюртемберг зараз розслідує використання поліцією вогнепальної зброї під час інциденту.

За словами прокурора, загиблому, який був родом із Саарбрюкена, було заборонено відвідувати бібліотеку за неодноразову непристойну поведінку в минулому.