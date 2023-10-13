ССО: Партизани підірвали в окупованому Мелітополі потяг

Українські партизани підірвали залізничну колію та потяг, який щодня постачав військам РФ з Криму боєприпаси та паливо, повідомили в ССО.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили про успішну операцію з підриву залізничної колії в тимчасово окупованому Росією Мелітополі Запорізької області у п'ятницю, 13 жовтня. Колія була задіяна для постачання військам РФ боєприпасів та палива.

"Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію. У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії РФ", - йдеться у повідомленні в Telegram.

Як зазначили в ССО, у такий спосіб російських окупантів відрізали від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку. Інформацію щодо втрат серед сил РФ встановлюють.

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У Центрі національного спротиву (ЦНС), створеному ССО, уточнили, що потяг, який підірвали диверсанти, щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку - пошкоджену техніку, награбоване у вигляді залізної руди, зернової продукції та іншого майна. Внаслідок вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз.

"Станом на зараз окупанти оточили місце вибуху, намагаються приховати факт диверсії та безуспішно шукають партизан. Партизани ж вже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому", - йдеться у повідомленні ЦНС.

Це вже десята успішна диверсія на залізниці за 2023 рік, вчинена партизанами Запорізької області, зазначили в Центрі національного спротиву.

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