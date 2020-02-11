США запровадили нові санкції щодо Башара Асада і керівництва Сирії
У штрафний список включені 39 представників правлячої в Сирії еліти, разом з Башаром Асадом і його дружиною Асмою. На санкції надалі може наразитись будь-хто, хто має справу з сирійським керівництвом.
Башар Асад разом з дружиною Асмою
США запровадили нові санкції щодо президента Сирії Башара Асада і представників правлячої сирійської еліти. У штрафний список включені 39 осіб, у тому числі сам Асад, його дружина Асма і його брат Махір, повідомив держсекретар США Майк Помпео в середу, 17 червня.
Він назвав ці санкції "початком безперервної кампанії економічного і політичного тиску з метою позбавити режим Асада доходів і підтримки, які він використовує для ведення війни і здійснення масових звірств проти сирійського народу".
"Ми запровадимо ще багато інших санкцій і не зупинимося, поки Асад і його режим не припинять свою непотрібну, жорстоку війну проти сирійського народу", - пообіцяв Помпео.
Рішення ухвалено в рамках так званого закону Цезаря, або акту "Про захист цивільного населення Сирії" (CAESAR Syria Civilian Protection Act). Нові санкції не стосуються надання гуманітарної допомоги Сирії.
Вперше США запровадили санкції проти сирійського керівництва в 2011 році незабаром після початку масових протестів проти Башара Асада. Протести в Сирії переросли у війну, яка триває вже 9 років і призвела до загибелі майже 400 тисяч людей. Президент Асад за підтримки Росії та Ірану відновив контроль над усією територією Сирії за винятком провінції Ідліб на кордоні з Туреччиною.
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Перша зупинка
За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
У місті лише чоловіки
У багатьох населених пунктах в прикордонній смузі на півночі Сирії залишилися лише чоловіки. Жінки і діти втекли від військових дій. Частина з них попрямувала до міста Ель-Хасака, центр однойменної провінції. "Але умови в Ель-Хасаці стають дедалі гіршими, тому що туди постійно прибувають нові біженці. Тому ми вирішили залишитися тут, в Деріку", - розповідає DW Суна, мати трьох дітей.
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
"Ми все втратили"
Більшість осіб, які змушені були тікати в результаті військової операції Туреччини в Сирії, є курдами. Цей чоловік розповідає, що в його рідному місті Рас-ель-Айні залишилися переважно араби. Він підтримує зв'язок телефоном зі своїми колишніми сусідами. "Вчора вони розповіли, що ісламісти зруйнували наш будинок. Ми все втратили", - розповідає DW чоловік.
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Біженці в Телль-Тамері
Військові дії проходили лише за декілька кілометрів від Телль-Тамера. Тому багато міжнародних гуманітарних організацій покинули його. Але місто наповнене біженцями з Рас-ель-Айна і сусідніх сіл. Вони залишені напризволяще. Надати їм допомогу намагаються лише кілька недержавних організацій, які залишилися тут працювати.
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Допомога місцевих НДО
Крім Телль-Тамера, в інших довколишніх селах також проживають сотні внутрішньо переміщених осіб. "Вони селяться в порожніх будинках, багато хто з них - занадто близько до місць, вже взятих під контроль турецькою армією, або до тих районів, де досі перебувають бойовики "Ісламської держави", - розповів DW координатор однієї з місцевих НДО Хасан Башир.
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Біженцям не вистачає продовольства
Цей арабський чоловік з Рас-ель-Айна чекає на свою чергу, щоб отримати продукти, які роздають біженцям місцеві НДО. У чоловіка велика сім'я - чотири дружини і багато дітей. Гуманітарна допомога ж складається тільки з одного пайка на сім'ю.
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Школи стали притулком для біженців
Всі школи в містах уздовж сирійського кордону були закриті з початку військової операції Туреччини. У будівлях шкіл зараз живуть біженці. Як в цій школі в Телль-Тамері. Ті особи, які могли виїхати, попрямували до таких міст, як Ель-Хасака, які розташовані південніше. Решта залишаються тут і пристосовуються до важких умов життя.
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Без води і світла
50 курдських родин з Рас-ель-Айна зараз живуть у цій покинутій школі в Телль-Тамері без води й електрики. Оскільки тут дуже погані санітарні умови, місцеві лікарі побоюються спалаху холери та інших захворювань. "Якщо так продовжуватиметься, нас спіткає серйозна гуманітарна криза", - говорить один з них в інтерв'ю DW.
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Ситуація у лікарнях
Багатьох поранених внаслідок військових дій доставили до лікарні в Телль-Тамері. Але тут перебувають і ті особи, які страждають від важких захворювань. Двоє хворих розповіли DW, що повинні були пройти хіміотерапію в Дамаску до початку військової операції Туреччини, але не встигли вибратися з міста. Нинішня ситуація не дозволяє їм туди дістатися.
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм
Життя серед руїн
У цьому районі на околиці Тель-Тамера майже ніхто не живе. Місцеві жителі втекли звідси після приходу бойовиків ІД. Раніше тут була розташована християнська церква, яку підірвали ісламісти. Зараз серед руїн змушені жити кілька сімей біженців з Рас-ель-Айна.