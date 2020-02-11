США запровадили нові санкції щодо Башара Асада і керівництва Сирії

США запровадили нові санкції щодо президента Сирії Башара Асада і представників правлячої сирійської еліти. У штрафний список включені 39 осіб, у тому числі сам Асад, його дружина Асма і його брат Махір, повідомив держсекретар США Майк Помпео в середу, 17 червня.

Він назвав ці санкції "початком безперервної кампанії економічного і політичного тиску з метою позбавити режим Асада доходів і підтримки, які він використовує для ведення війни і здійснення масових звірств проти сирійського народу".

"Ми запровадимо ще багато інших санкцій і не зупинимося, поки Асад і його режим не припинять свою непотрібну, жорстоку війну проти сирійського народу", - пообіцяв Помпео.

Рішення ухвалено в рамках так званого закону Цезаря, або акту "Про захист цивільного населення Сирії" (CAESAR Syria Civilian Protection Act). Нові санкції не стосуються надання гуманітарної допомоги Сирії.

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Вперше США запровадили санкції проти сирійського керівництва в 2011 році незабаром після початку масових протестів проти Башара Асада. Протести в Сирії переросли у війну, яка триває вже 9 років і призвела до загибелі майже 400 тисяч людей. Президент Асад за підтримки Росії та Ірану відновив контроль над усією територією Сирії за винятком провінції Ідліб на кордоні з Туреччиною.