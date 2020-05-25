 У Франції дядька Башара Асада ув′язнили на 4 роки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2020

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Новини

У Франції дядька Башара Асада ув'язнили на 4 роки

Ріфаата Асада визнали винним у придбанні нерухомості на сто мільйонів євро, які мають незаконне походження. Про злочин заявляли антикорупційні громадські організації.

Ріфаат Асад (л) разом зі свої братом Хафезом Асадом у 1984 році

Ріфаат Асад (л) разом зі свої братом Хафезом Асадом у 1984 році

Суд у Франції у середу, 17 червня, визнав дядька сирійського президента Башара Асада винним у придбанні нерухомості у Франції на 100 мільйонів євро, які мають незаконне походження з Сирії. Згідно з вироком суду, Ріфаат Асад засуджений до чотирьох років тюремного ув'язнення. На його майно у Франції та Великобританії накладено арешт, інформує агенція Reuters.

82-річний Ріфаат Асад живе у вигнанні, переважно у Франції, з середини 1980-х років, після того, як його звинуватили в спробі захоплення влади у Сирії у той час, коли президентом був його брат Хафез Асад, батько чинного президента Башара Асада. В Сирії він командував військами, звинуваченими у вбивстві тисяч людей для придушення ісламістського повстання в 1982 році.

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У Франції його підозрювали в тому, що він незаконно придбав нерухомість в декількох країнах в період з 1984 до 2016 року на кошти, які вивіз з Сирії. Він неодноразово заперечував ці звинувачення і заявляв, що свої статки отримав у подарунок від саудівського короля.

Французький суд також зобов'язав Ріфаата Асада виплатити 30 тисяч євро антикорупційним організаціям Sherpa та Transparency International France, які вперше подали проти нього судову скаргу в 2013 році.

Серед об'єктів нерухомості, які будуть конфісковані, - маєток на престижній авеню Фош в Парижі.

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"Цей вирок показує, що ніхто не уникає правосуддя і не залишається безкарним", - заявив журналістам адвокат Sherpa. 

"Це вкрай жорстке рішення, яке здається невиправданим. В даному випадку немає коштів сирійського походження. Всі гроші мають законне походження", - заявив журналістам адвокат Асада і додав, що оскаржуватиме вирок. До розгляду апеляції Асад перебуватиме на волі.

У 2017 році іспанська влада конфіскувала у Ріфаата Асада понад 500 об'єктів нерухомості на території Іспанії на суму близько 700 мільйонів євро в рамках франко-іспанської операції з боротьби проти відмивання грошей.

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