США звинуватили Росію у розпалюванні війни в Судані

Росія підтримує обидві сторони громадянської війни в Судані. З такою заявою в понеділок, 6 січня, виступила постпред Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє агентство Reuters.

"Росія вибрала створення перешкод: залишатися на самоті, голосуючи за те, щоб поставити під загрозу мирних жителів, і в той самий час фінансувати обидві сторони конфлікту - так, саме це я і сказала: обидві сторони", - заявила Томас-Грінфілд. Як зазначає Reuters, вона не стала вдаватися в подробиці про те, як і навіщо РФ це робить.

У листопаді 2024 року Росія наклала вето на резолюцію Радбезу ООН із закликом до сторін збройного протистояння Судані припинити вогонь і забезпечити доставку гуманітарної допомоги. Решта 14 країн РБ ООН тоді підтримали документ.

У постійному представництві Сполучених Штатів при ООН згодом заявили, що Вашингтон знає про "постійний інтерес Росії до торгівлі золотом в Судані" і засуджує будь-яку матеріальну підтримку воюючих сторін, "хай то через незаконну торгівлю золотом або постачання військової техніки".

"Ми вважаємо, що співпраця суданської влади у сфері видобутку золота з російськими організаціями та фізичними особами, які потрапили під санкції, може виявитися шкідливою для довгострокових інтересів Судану і сподівань суданського народу покласти край війні", - сказала представниця США при ООН.

Відповідь російської сторони

"Ми шкодуємо, що США намагаються судити інші світові держави за своїми мірками, - прокоментував перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський. - Очевидно, що в Pax Americana, який наші американські колеги намагаються зберегти за всяку ціну, відносини з іншими країнами будуються тільки на їх експлуатації й злочинних схемах, спрямованих на збагачення США".

У грудні постпред РФ Василь Небензя назвав дані про те, що Москва розпалює війну в Судані, "вигадками, поширюваними західними країнами та їхніми ЗМІ".

Росія і війна в Судані

Громадянський конфлікт в Судані спалахнув у квітні 2023 року, коли проти суданської армії на чолі з генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом повстали воєнізовані Сили швидкої підтримки (СШП) Мухаммеда Хамдана Дагало. До 2019 року в Судані майже 30 років правив Омар аль-Башир. Його повалили військові, які пообіцяли передати владу цивільному уряду, однак так цього і не зробили.

За даними ООН, нині половина населення Судану (понад 25 млн осіб) потребує допомоги. Під час бойових дій загинули десятки тисяч осіб, понад 11 млн осіб покинули свої домівки, з них 3 млн виїхали в інші країни.

У середині грудня 2024 року видання The Moscow Times написало, що спочатку Росія руками приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" допомагала повстанському руху, але згодом стала підтримувати урядові війська, щоб отримати військову базу на Червоному морі.

Створення в Судані бази ВМФ РФ обговорюється з 2019 року. У лютому 2024 року посол Росії в Судані Андрій Чорновол заявив, що будівництво бази відкладається на невизначений термін. Але коли в грудні 2024-го The Moscow Times повідомила, що Судан відмовився розміщувати у себе базу, в посольстві РФ спростували ці дані.

США запровадили санкції проти керівництва СШП

Тим часом 7 січня сайт Держдепартаменту США повідомив про запровадження санкцій проти Мухаммеда Хамдана Дагало, а також низку близьких до СШП організацій за звинуваченням у причетності до геноциду мирного населення під час конфлікту в Судані.

Утім, у Держдепі наголосили, що не підтримують жодну зі сторін протистояння, тож ці санкції не є ознакою непрямої підтримки збройних сил Судану, котрі протистоять СШП. "Обидві сторони протистояння відповідальні за насилля та страждання в Судані і не мають легітимності для управління майбутнім мирним Суданом", - йдеться в повідомленні пресслужби Держдепу.