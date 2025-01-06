Голод у Судані - в ООН закликали до негайних дій

Світова спільнота має вдатися до негайних дій з метою запобігти подальшій гуманітарній катастрофі в Судані. З такою заявою виступила на брифінгу в Раді Безпеки ООН представниця Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) Едем Восорну. За її словами, гуманітарна криза в Судані набула просто приголомшливих масштабів.

ООН: Судан - єдина країна, в якій офіційно підтверджено голод

Як свідчать наявні оцінки, нині в Судані близько 21 мільйона осіб, тобто майже половині населення Судану, потребує гуманітарної допомоги. На тлі цього Восорну наголосила, що натепер Судан - єдина країна, в якій офіційно підтверджено голод, і він стрімко поширюється й надалі.

Ситуацію погіршує військовий конфлікт між збройними салами країни та воєнізованими Силами швидкого реагування (СШР), що триває в цій африканській країні з квітня 2023 року. Так, за оцінками, через це збройне протистояння майже 8,8 мільйона людей були змушені покинути свої домівки і шукати притулок у інших куточках країни. Ще понад 3,2 мільйона людей втекли до сусідніх країн. Тепер загроза голоду нависла також і над деякими таборами для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), кажуть в УКГП.

Безпрецедентний масштаб потреб вимагатиме значного фінансування

Едем Восорну повідомила членам Радбезу ООН, що безпрецедентний масштаб потреб Судану вимагає безпрецедентної мобілізації міжнародної підтримки.

У 2025 році потреба становитиме 4,2 мільярда доларів для надання підтримки майже 21 мільйону осіб у Судані. Ще 1,8 мільярда доларів необхідні для підтримки біженців в сусідніх країнах, виснувала вона.

Тим часом інформагенція AFP наголошує, що голод вже оголошено в п'яти районах Судану, і очікується, що до травня він охопить ще п'ять районів, а 8,1 мільйона людей наразі перебувають на межі масового голоду. Водночас як збройні сили країни, так і СШР звинувачують у використанні голоду як засобу тиску та знаряддя війни.